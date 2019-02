Big big house Woman now Please, look after me You can close your eyes Little lovers Old friends Burning bridges

Lonny Montem et Guillaume Charret (Yules) se sont rencontrés il y a plus de trois ans au cours d'un stage au Studio des Variétés à Paris. Une amitié s'est dessinée progressivement par le biais notamment de goûts culturels communs et a fait naître une collaboration musicale intitulée Tara. Cet EP porte le nom de la maison auvergnate isolée de tout dans laquelle les deux artistes ont séjourné une semaine pour composer ces sept titres dont les ondes cotonneuses portées à nos oreilles apaisent l'âme. Parmi ces sept réalisations d'obédience folk réalisées uniquement à la guitare acoustique avec deux voix, viennent s'insérer deux reprises ("You can close your eyes" de James Taylor et "Old friends" (Simon & Garfunkel) d'une lenteur parfaitement maîtrisée. Dans son ensemble, ce Tara est poignant et brille par son flegme et son habileté à gérer les espaces sonores. Le ton est toujours juste et le duo évite avec classe le remplissage, conscient de sa force. Intimiste, ce premier EP de Lonny Montem & Guillaume Charret parlera sans doute aux fans de Simon & Garfunkel, Belle & Sebastian et Lady & Bird, influences communes du duo.

Ted