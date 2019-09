Dreams overture The fall Black haze Not a dreamer Wild trip Prince of clouds Lust for dreams Blame me Anger I leave Delirium

Marre des images retouchées, des voix autotunées, des émotions surjouées, des corps plastifiés, des discours formatés ? Alors viens faire un tour chez Lloyd qui saura délicatement t'emmener dans son antre obscure et intense, intense autant en émotions qu'en ambiances majestueuses. Pour son premier LP (après 1 EP en 2014), ce trio parisien ne tâtonne pas, n'hésite pas. Il t'emmène pour presque une heure d'un voyage dans un univers rock un peu pop (mais pas la pop naïve et sucrée aux sentiments infantiles), un peu blues rock 70's (mais pas celui aux guitares excessives et aux soli interminables). C'est plutôt vers David Bowie ou Pink Floyd qu'on peut trouver une certaine filiation, même si le cordon ombilical a été sectionné depuis longtemps, tant Lloyd peut revendiquer un style personnel. Ce trio parisien et familial, composé d'Alexis (chant, lead guitare), Loris (piano, claviers, chœurs) et Antoine (batterie, séquences, chœurs), dépose les 11 titres de Black haze dans tes oreilles. 11 incursions dans un univers aérien et presque psychédélique, où les claviers, la guitare et la voix mélancolique et puissante d'Alexis fusionnent en une parfaite unité.

Eric