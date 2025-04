La France a pas mal été à la traîne pour raconter Son histoire du Rock mais elle commence à rattraper son retard ces dernières années, en s'inspirant de ce qui se fait Outre-Atlantique, en mode histoire orale. C'est-à-dire la scène racontée par ses propres protagonistes sous formes d'entretiens où s'entrecroisent les récits, et non par un proche ou un journaliste externe qui retranscrirait et adapterait à sa sauce. Ceci afin de documenter l'histoire d'un groupe, d'un label, d'une ville... à une époque où Internet n'existait pas et subsistent seulement des flyers, fanzines, articles de la presse nationale ou régionale, et la mémoire plus ou moins fraîche de ses activistes, qu'il convient donc de raviver. En parlant d'activistes, attention danger (désolé) car on a ici l'association de l'éditeur Guillaume Gwardeath (co-auteur de Hey you! sur les Burning Heads et du documentaire Fanzinat, entre mille autres choses) et du journaliste/auteur/écrivain à multiples couvre-chefs Patrick Foulhoux (Rock Sound, Punk Rawk...), déjà responsable de Les Thugs - Radical history. Il faut croire qu'il n'avait pas assez creusé le sujet ou plutôt qu'il y avait à Angers suffisamment de matière pour un autre livre.



À la lecture de Black & Noir - Enragez-vous !, on ne peut que les remercier d'avoir donné la parole à ces quatre jeunes (Stéphane "Martinez", Jean-Hugues "Casbah", Eric Sourice et Christophe "Doudou") férus de rock à grosses guitares au milieu des 80's. En total DIY car tout était à inventer, construire à l'époque, ils ont porté et développé jusqu'au début des années 2000 l'entité Black & Noir, tour à tour émission de radio, label, disquaires (avec des franchises plus ou moins éphémères à Bordeaux et Nantes), tout s'auto alimentant et contribuant à faire d'Angers, petite ville bourgeoise et catholique, un pivot incontournable de la scène rock underground, porté il est vrai par la locomotive Les Thugs, en filigrane tout au long du récit. Plusieurs dizaines d'années après on les sent toujours motivés par la même passion, la même fougue (tous ont gardé un pied dans la musique) et prêts à revivre les mêmes expériences enrichissantes, voire refaire les mêmes erreurs, l'argent et/ou la gloire étant le cadet de leurs soucis. Ils avaient la flamme, la rage et ont foncé tête baissée, sans jamais faire de compromis.



Une large part du livre est consacrée au label (une trentaine de disques entre 1990 et 1995), avec l'intervention des groupes racontant leur signature et l'impact que ça avait pu avoir sur leur "carrière". Black & Noir s'inspirait beaucoup de l'éthique et de la façon de faire de ses voisins américains Dischord ou Sub Pop, reprenant même ces derniers avec un club single (cinq 45t par an, tirés à 1000 exemplaires environ), parmi lesquels on retrouvait des groupes locaux (Dirty Hands, Les Shaking Dolls, Casbah Club, Les Thugs) mais pas que (Mad Monster Party, Burning Heads, Drive Blind, les Croates Overflow)... 20 titres en tout de (punk) rock noisy, difficilement trouvables en 2024, que le bien nommé label Nineteen Something a eu la très bonne idée de compiler en CD digipak, avec un livret commenté par Eric Sourice. À lire et à écouter (c'est mieux qu'à boire et à manger, dont tu risques d'abuser pendant les fêtes) et à commander, donc, même si tu n'es pas d'Angers.