À force de traîner dans les salles, comme spectateur ou musicien, et sur le web, Axel Brémond s'est dit que le monde du Rock regorgeait d'histoires les plus dingues les unes que les autres. Et si tous ceux qui ont un jour participé à un groupe savent que les anecdotes se multiplient très vite quand on part en tournée. Il a, lui, décidé de présenter uniquement celles des groupes les plus connus, non pas que celles des "petits groupes" n'ont pas d'intérêt, mais plus parce que celles qui remplissent les presque 250 pages de son recueil appartiennent tout simplement à l'Histoire du Rock.



Les historiettes ne sont pas longues (environ une page), ce qui permet de les multiplier (environ 150), elles sont "rangées" dans un ordre à peu près chronologique et font la part belle aux méga stars internationales (de Robert Johnson, pionnier du blues rock qui vend son âme au diable et meurt à 27 ans à Pete Doherty qui dégomme les camemberts à Étretat) comme, quand même, quelques gloires françaises (de Boris Vian qui propose à Henri Salvador de se moquer de ce nouveau genre qu'est le rock avec des paroles "creuses comme un tube" à Shaka Ponk qui ouvre pour les Guns N' Roses, mais doit suivre des règles drastiques). Pour chaque note, l'auteur nous offre un titre à écouter au cas où on ne saurait par quel bout éventuellement découvrir un peu plus le héros de l'anecdote. Une idée sympa pour ceux qui lisent en musique. On dévore assez vite le bouquin car on a du mal à faire des coupures, du genre "Hey, mais le titre de l'anecdote suivante est cool, c'est pas long, je vais juste lire celle-là...". C'est assez addictif (qui ne réclamerait pas déjà un autre tome ?) et à part le fait qu'il n'y ait pas d'index avec tous les groupes cités et les pages associées, c'est parfait ! Imagine, t'es fan des Beatles, ce serait cool de savoir que tu les retrouves pages 50, 68, 78, 94, 133 et 244 (au moins). Forcément, il y a certaines légendes et quelques drames que tu connais déjà : Elvis Presley qui enregistre son premier 45 tours pour moins de 4 dollars, Hendrix qui met le feu à sa guitare ou la noyade de Jeff Buckley, mais l'auteur y ajoute des détails ou des références qui enrichissent ta connaissance comme le fait que Franz Liszt avait pris pour habitude de s'acharner sur ses pianos en fin de concerts... Il y a toutes celles dont tu n'avais que quelques bribes ou sur lesquelles le temps a brodé quelques ajouts et qu'il est bon de mettre à plat (comme les dires à propos de l'album à la banane du Velvet Underground ou le sang des Kiss qui est mélangé à l'encre rouge de leur comic book). Et bien entendu, il y a toutes celles dont je ne connaissais pas l'existence alors que les groupes, eux, ne me sont pas inconnus. Je ne peux résister à l'envie d'en balancer quelques unes comme ce premier contrat des Sex Pistols signé devant Buckingham avec le label A&M qui ... casse le deal le lendemain d'une fête organisée dans leurs locaux ... dévastés par les futures idoles du punk. En 1976, le New Musical Express titre "Cannibalisme au concert des Clash" avec la photo d'un mec qui se fait bouffer l'oreille, ce mec, c'est Shane Mc Gowan, six ans avant qu'il ne monte les Pogues. Et tu savais que Nirvana s'était fait virer de sa propre release party ?



Je ne vais pas tout dévoiler, mais tu l'auras compris, ce Légendes et drames du Rock est une mine de trucs à savoir pour passer un bon moment, meubler les discussions lors d'un changement de plateau quand le groupe n'était pas terrible ou attirer la lumière si tu sais raconter l'Histoire en imitant Stéphane Bern ou Lorànt Deutsch.

Oli

Publié dans le Mag #62