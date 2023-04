Quand j'ai appris l'existence de France Music Tour, via une newsletter de La Laiterie, une salle de concert à Strasbourg, j'ai tout de suite su que ce livre, présenté sous forme de roadbook (programme d'un groupe en tournée), me plairait. Et une fois dans mes mains, mes intuitions ont été bonnes : ce livre est absolument fait pour moi.



Né d'une idée originale de la Coopérative de Mai, scène de musiques actuelles (ou en abrégé S.M.A.C.) de Clermont-Ferrand, ce Tour Book Volume 1 est une merveilleuse carte de visite de douze illustres salles de concerts de France, tels Le Bikini à Toulouse, Le Bataclan à Paris ou La Vapeur à Dijon. Notamment illustré par des artistes invités à dessiner leur salle de cœur (et dont le travail est mis en valeur par une présentation succincte mais efficace), cet ouvrage présente douze lieux emblématiques, connus de tous mélomanes et passionnés des musiques actuelles mais trop souvent restés méconnus aux yeux du grand public.



Bourré d'anecdotes et d'informations historiques, pratiques et statistiques, Tour Book Volume 1 est une véritable bible pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur les salles qu'ils fréquentent sans les connaître vraiment. C'est également un hommage à toutes celles et ceux (techniciens, cuisiniers, programmateurs, directeurs) qui font vivre en backstage ces salles trop souvent raillées mais pesant lourd dans le paysage du spectacle vivant. Tant au niveau du fond (les informations sont précieuses, les interviews rafraîchissantes) que de la forme (ce carnet à spirales est vraiment plaisant, et la mise en page riche mais agréable) Tour Book Volume 1 est un ouvrage de 114 pages, assez complet pour être incollable à propos de ces mythiques salles de concert de l'hexagone. Et son titre laisse à penser qu'(au moins) un numéro 2 est au programme. Chouette chouette chouette !



Tour Book Volume 1 est disponible dans les salles de concerts concernées ainsi qu'au Kiblind Store à Paris et sur le site kiblind-atelier.com. Tu pourras également y trouver à la vente les illustrations en format A3.

gui de champi