Nos amis les stars du rock sont formidables. Oui, vraiment. En plus de faire (parfois) de la bonne musique, il arrive qu'elles nous fassent (souvent) rire. Ou pleurer. En tout cas, elles ne nous laissent pas indifférents. Julien Zannoni et Edward Teach, deux photographes professionnels, ont l'habitude de shooter ces shootés à l'adrénaline, au scandale ou tout simplement aux bonnes blagues. D'où leur idée de compiler les bonnes histoires dans un ouvrage.



Court et sans fioriture, Les pires anecdotes du rock compilent ce qui se fait de mieux (ou de pire, choisis ton camp camarade) en termes d'histoires drôlement glauques ou glauquement drôles (encore une fois, choisis ton camp). C'est rapide, ça va à l'essentiel, une bonne cinquantaine de pages à propos des légendes du rock classées par ordre alphabétique. De AC/DC à ZZ Top en passant par Mötley Crüe (plus de deux pages !) et les Red Hot , chacun a droit à une ou plusieurs anecdotes à propos de leur nom, d'une chanson ou d'une situation cocasse. Certaines versions des histoires réputées diffèrent sensiblement avec les versions narrées par d'autres raconteurs dans d'autres ouvrages, mais je dois dire que la majorité des anecdotes m'étaient parfaitement inconnues. Julien Zannoni (de Chambéry) doit avoir quelques liens avec Blackrain (de Chambéry), seul groupe en dehors des sphères des méga star ayant droit à de savoureuses anecdotes dans ce livre qui se lit d'une traite.



Ne t'attends pas un traité de philosophie ni au prix Goncourt, mais juste à passer un bon moment à lire de bonnes histoires. Seul bémol majeur, le livre est très peu référencé, même si les auteurs se justifient d'avoir cherché à vérifier les versions proposées. Mais finalement, qu'importe car ça fait partie du folklore. Le rock 'n' roll sans esbroufe ne serait pas le rock 'n' roll qu'on aime.

gui de champi