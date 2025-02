No medication Out of the game Who's got the answer ? Little bit of soul Take you away Struck Leave me alone 2045 Drive me mad He'll come running Sweet release

Little Odetta, Little bit of soul, little par-ci, little par-là, pourtant la musique que propose le quintet qui nous avait déjà réveillé l'épiderme en 2021 avec leur premier album éponyme n'a rien de petit. Il y a de la chaleur, de la vitalité, une sensation de vouloir envahir l'espace et faire disparaitre le silence. Mais après tout, intituler ce deuxième LP, Little bit of soul est une bonne définition de l'univers musical de Little Odetta, mais si on voulait être plus juste, on devrait l'appeler : "Little bit of soul and a large part of rock". Le titre introductif "No medication" en est le parfait exemple avec la voix soul et puissante d'Audrey Lurie qui attaque en compagnie du clavier discret de Florian Chignon, avant que l'amorce emmenée par la guitare de Lucas Itié, complétée par la basse d'Aurélien Herson-Macarel et la batterie de Fabien Rault, ne fasse jaillir un rock endiablé qui semble entraîner l'âme d'Audrey vers le vice.



Pour le reste de l'album, on puise dans le bon blues, le classic rock des maintenant lointaines décennies, et la soul qui touche le cœur. C'est le retour des petits solos de guitare, des rythmiques rock voire même pop, de l'orgue seventies à la Ray Manzarek de The Doors qui accompagne avec justesse quand il ne se lance pas dans quelques digressions mélodiques, des chœurs portés par tout le quintet qui vient renforcer le chant d'Audrey Lurie, véritable cheffe de file. Il y a en tout cas une alchimie parfaitement réussie entre ces cinq musiciens qui proposent un deuxième album dans la continuité du premier, où chacune et chacun apporte sa contribution sans jamais empiéter sur celle des autres. Un peu de soul, pas mal de rock et beaucoup de talent.