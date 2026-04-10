Si tu n'as pas encore croisé la route des Anglais de Little Barrie, une petite mise à niveau express s'impose. Au centre du groupe trône Barrie Cadogan, guitariste-chanteur d'une inventivité insolente, connu pour avoir traîné sa six-cordes auprès de Morissey, John Squire, Paul Weller, Edwyn Collins, Primal Scream, The The, Liam Gallagher, et Dan Auerbach des Black Keys , qui les produit désormais sur son label Easy Eye Sound. Un parcours blindé, auquel s'ajoutent les vingt-cinq ans d'existence de son groupe, ses huit albums studio, et un fait d'armes pas banal, à savoir avoir signé le générique de la série Better Call Saul en 2015. Oui, le bonhomme bosse aussi, avec sa bande, pour le film. La formation a également compté dans ses rangs Virgil Howe, fils du guitariste de Yes, derrière les fûts entre 2007 et 2017, avant qu'une crise cardiaque ne l'emporte à 41 ans. Dans le sillage de cette tragédie, et sans doute pour honorer sa mémoire, Barrie choisit volontairement de ne pas le remplacer. Il préfère plutôt opter pour la collaboration avec un génie du rythme, le producteur Malcolm Catto, membre de The Soul Destroyers, co-fondateur de The Heliocentrics et batteur ayant bossé pour DJ Shadow, Quantic, Madlib ou encore Mulatu Astatke. C'est avec le fidèle Lewis Wharton à la basse, que le nouveau trio publie Quatermass seven en 2020, Quatermass expansion, album de remixs du précèdent en 2022, puis cet Electric war en avril 2025, un petit bijou inclassable à la production vintage, naviguant entre acid-rock, blues, pop, jazz et funk.



Cette collaboration tombe sous le sens. Comme Jimi Hendrix, Barrie est un guitariste qui pense en rythmes, son jeu se nourrit des batteurs, quels qu'ils soient, et se love parfaitement dans les métriques fines et tortueuses. On en a la preuve dès le morceau-titre, Catto y joue comme s'il avait trois bras, propulsant un groove halluciné et tonitruant qui n'est pas sans rappeler Can, comment ne pas penser immédiatement au maître Jaki Liebezeit ? À ce sujet, le chant de Barrie n'est pas loin non plus de Damo Suzuki sur "Zero sun" qui enchaîne. En deux titres, Little Barrie & Malcolm Catto plient l'affaire, comme on dit. La suite déroule une palette d'humeurs qui confirme l'alchimie rare du trio. Parmi les morceaux notables figurent "Creaky", instrumental hypnotique, laissant rugir la guitare tandis que le violoncelle de Danny Keane (The Heliocentrics) se faufile dans les interstices ; "Count of four" verse dans un psych-jazz mélancolique du plus bel effet ; le splendide "'Said soul" convoque des accords au parfum rhythm'n'blues chers à Johnny Marr, tandis que "My now" réveille un soul-funk rétro dandinant sorti d'un vieux 45 tours miraculeusement préservé.



Electric war s'impose comme l'une des claques musicales de l'année. Dan Auerbach, amateur éclairé de ces hybridations rétro jouées souvent par des virtuoses, a décidément eu le nez fin en les accueillant sur son label, car le trio n'avait jamais atteint un niveau d'excellence frôlant autant la perfection.

Ted

Publié dans le Mag #68