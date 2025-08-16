Deuxième vie ? Les Liquid Bear sortent pourtant leur 1er album (après des EPs remarqués), un ensemble de neuf titres pour un trip d'une demi-heure dans leur monde dominé par le psychédélisme. Sur une solide base rock, le combo touche toujours un peu à tout (stoner pop, prog, math...) et bien que mélangeant allégrement les influences, l'ours liquide garde sa patte.



Tout commence avec une nouvelle couleur bien flashy, un rose pétant sur un bleu qui pique, à la cool dans son fauteuil, une entité nous regarde comme si nous étions une bête curieuse, non mais allo quoi ! Au moins le ton est donné, attendons-nous à l'inattendu ! Si on découpe chaque morceau, chaque mesure, on hallucine de voir autant de trouvailles et d'idées différentes, pour autant si on prend un peu de recul, l'album est totalement cohérent, rendu homogène par des sonorités travaillées (et un très bon mixage) et un chant qui adoucit les angles. Une voix protéiforme qui va encore surfer la vague Mars Red Sky quand elle se fait lancinante ("Second life") et qui doit plaire aux fans de Mike Patton quand elle ose prendre des chemins chelous balisés par un orgue Hammond ("Headless" que je t'invite à aller découvrir dans un clip bien découpé). Elle sait aussi s'énerver quand elle se fait porter par le rythme plus rock avec une énergie brute qui prend le pas sur le groove ("I lost my crown", "Daddy gets dizzy"). Rien à voir avec le mode crooner qui assure la moyenne ("All about you") et passe tout aussi crème que le reste grâce au renfort d'Eva de Grandma's Ashes. Musicalement, le grand écart se fait entre des nappes atmosphériques coulant sur des solos ralentis à la Gilmour et une profusion de notes hachées et si ça peut sembler être un beau bordel, encore une fois, l'ensemble se tient...



Disparates, les titres de Second life existent par eux-mêmes mais prennent une autre dimension quand ils sont considérés avec ceux qui les entourent, la somme de leurs différences créant une formule assez magique où Liquid Bear se conçoit comme un tout effaçant les limites de chacune des pistes.

Oli

Publié dans le Mag #64