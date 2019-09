Un peu de géométrie. Si une ligne se définit par une succession de points, alors cette Line musicale est une courbe dessinée grâce aux points suivants : trip-hop et electro et pop-rock. Des univers reliés impeccablement dans le tout premier EP de ce groupe toulousain. Dans la lignée de Morcheeba, Attica Blues ou Portishead, c'est d'abord la voix aérienne et claire de Johanna Luz qui nous guide, entourée de Pierre Planas à la guitare, Edouard Bertrand aux claviers, Christophe Ponsolle à la basse, Mikaël Torren aux percussions et Fabien Tournier à la batterie. Une partie instrumentale riche et subtile, à la fois rock et électro, qui porte une chanteuse au timbre délicat et volatil, entre groove et jazz. Cinq titres très mélodiques, mélancoliques, joliment construits, qui regorgent d'orchestrations élaborées, sans tomber dans la surenchère du mille-feuilles sonore. Mais ce premier EP a déjà plus d'un an, et espérons que le single "Ground" qui vient de sortir en février 2019, préfigure l'arrivée d'un prochain album. En tout cas, on est conquis sur toute la Line.

Eric