Même sans la reconnaissance de la France, le duo de Perpignan travaille sans cesse, après avoir compilé de "vieilles" raretés, le volume deux s'attaque aux dernières rencontres et covers dont le groupe est friand. Pour combler le fan ou faire découvrir leur univers (assez vaste), 17 titres sont au menu. Côté collaboration leur ami Pascal Comelade (assez présent mais ils ont sorti un album ensemble), Kirk Lake, Peter Hook (Joy Division), Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massacre) sont de la partie pour du live, du rare ou de la reprise. Avec ce dernier, c'est le "Two sisters" des Kinks, pour le couple c'est aussi "La cavalerie" (de Julien Clerc histoire d'avoir un peu de français dans l'air en plus d'une "Nuit fantôme" ou de "The gift" dans un nouveau mixage), "Russian roulette" (de Lords Of The New Church), "Time will tell" (de Polnareff et Keith Reed), "Angels and devils" (de Echo And The Bunnymen) et à chaque fois, le son, le style, la patte psyché-fuzzy sont identifiables, aussi touche à tout soient-ils The Limiñanas conservent ce pouvoir d'assimilation qui fait de cette compil' bien plus qu'un assemblage de pièces éparses.

Oli