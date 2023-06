Parmi les CDs promos arrivés à la rédac (ça fait très pro de dire ça !) et que je ne connaissais pas, ce disque est celui qui me branchait le plus à la première écoute et il en est de même après les suivantes. Quatuor post-hardcore en provenance de Nantes, Liar sort là son 2ème EP, avec 5 titres gravés sur un joli vinyle bleu turquoise, accompagné d'un artwork qui l'est tout autant. C'est bien joli tout ça mais et la musique alors ? Post-hardcore, je l'ai dit, donc ça rock sévère, ça crie pas mal (avec des petits passages screamo, qui alternent avec d'autres au chant plus clair et juste), ça groove bien (merci le basse/batt' ultra carré et tendu), ça sait se faire emo comme il faut... Nickel ! J'y entends un mélange de Refused et The International Noise Conspiracy (notamment sur le refrain de "Lighting matches"), de Lack, ces regrettés Danois, pour ce qui est de la tension ("Only"), un peu de Birds In Row (en plus gentillet) et ça se termine avec mon morceau préféré, "Small pieces of light". Bref, le cahier des charges est validé, toutes les cases sont cochées pour que je suive ce groupe de plus près. Ils n'ont pas le nom le plus original mais j'ai réussi à les retrouver sur Bandcamp et Insta, ça va bien se passer madame, comme dirait l'autre bonimenteur...

guillaume circus