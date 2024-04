Hello Rock 'n' roll star Wall of glass Shockwave Everything's electric Roll it over Slide away More power C'mon you know The river Once Cigarettes & alcohol Some might say Supersonic Wonderwall Champagne supernova

Au début des années 90's, les frères Gallagher ont mis sur orbite le groupe Oasis. Les premiers albums leurs assurent rapidement une notoriété internationale. Conflits d'ego, guerres fratricides et batailles juridiques sont les costumes qui habillent la relation entre Noël et Liam. Pour autant, leur association est un héritage riche et conséquent pour le rock britannique. Aujourd'hui, les deux musiciens continuent leur carrière talentueuse en solo. Liam Gallagher a sorti cette année un album live : Knewborth 22. Une très bonne occasion de réviser les classiques de l'artiste.



En effet, Liam propose dans son live quelques titres parmi les plus connus d'Oasis. Cela représente même une bonne moitié de l'album. Pour le souvenir du premier album de la formation (1994 - Definetely maybe), c'est "Rock 'n'roll star", "Slide away" et "Cigarettes & alcohol" qui pointent le bout de leur nez. Le chanteur fait aussi un passage obligatoire et bien senti par l'hymne "Supersonic". Le titre symbole d'une apogée bien vite arrivée (1995 - (What's the story) Morning glory?), durant laquelle Oasis enchaînait les titres phares. Sur ce live, Gallagher délivre en amorce "Hello" qui met le feu aux poudres. Plus loin, le public peut se régaler sur "Some might say", "Wonderwall" et "Champagne supernova", des grands classiques de Oasis qui conservent toute leur essence dans ce live de Liam. Enfin, "Roll it over" (2000 - Standing on the qhoulder of giants), un morceau assurément nostalgique qui possède des refrains entrainants. Le public peut chanter tranquille. Les chœurs de la formation live font le job.



Une autre partie de l'album permet de revenir sur (ou de découvrir hein...) la discographie solo du plus jeune des frères Gallagher. Un harmonica démarre en trombe, c'est aussi le rappel d'un tube : "Wall of glass" (2017 - As you where). Un titre qui montre que l'artiste - après la dissolution d'Oasis et de Beady Eye - avait continué de livrer un pop-rock efficace. De son deuxième opus solo (2019 - Why me ? Why not.), Liam Gallagher enchaîne "Schoke wave", "The tiver" et "Once" qui contrastent entre elles. La première représente une ligne légèrement plus dure qu'à l'accoutumé. Quand à la seconde, elle est cette petite sucrerie que l'on savoure la tête dans les nuages. Ce morceau est très proche de la musique des Beatles<. Le live met aussi à l'honneur quelques compositions du dernier album de Liam (2022 - C'mon you know). Nous avons "More power", "C'mon you know" et "Everything's electric". Dave Grohl (Foo Fighters, ex-Nirvana, QOTSA ...) est passé par là (mais où n'est-il pas ?). Il a composé et joué à la batterie lors de l'enregistrement "Everything's electric". Une belle découverte grâce à ce live.



Knewborth 22 est un live très intéressant. Il revient sur les grands classiques de l'artiste. Celles d'Oasis sont passées mille fois sur les ondes. Le travail de Liam Gallagher en solo livre la même énergie. Un live comme celui-ci permet de le souligner. Knewborth 22 est aussi une prestation très propre du début à la fin qu'importe l'âge des compositions.