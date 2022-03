Inside est le genre de disque qui mérite plusieurs écoutes attentives pour en saisir sa grandeur. Plutôt habitué à écouter des albums high energy qui rentrent dans le vif du sujet dès les premières mesures, il m'aura fallu un peu de temps pour appréhender le premier album de Lewis, multi instrumentiste du Sud de la France. Un disque très personnel, mixant allègrement rock progressif et rock psyché pour caresser le sublime. Carrément.



Conçu autour d'une douloureuse histoire personnelle, Inside est-il une introspection de l'artiste ou une mise en musique des émotions ressenties ? Quoi qu'il en soit, ce disque est un véritable voyage dans l'univers mélodieux de Lewis. Les frissons rencontrent l'excitation, la mélancolie se conjuguent avec la folie, et Lewis joue avec les émotions de l'auditeur en alternant rythmes lancinants et hypnotiques ("Time money and fear Pt. 1", "Inside the day"), sonorités 70's ("Cruel world") teintées de psyché ("I just") et d'envolées jouissives ("Fox", "Cry a man"). La palette sonore est presque sans limite, et l'utilisation des cuivres sur "Entrance" est aussi essentielle que les claviers caressant la quasi intégralité des morceaux de ce disque OVNI. La voix de l'artiste est envoutante et les guitares, qu'elles soient acoustiques ou électriques, trouvent une place significative sans être envahissantes.



Je ne vais pas t'abrutir avec des références qui n'auraient pas lieu d'être tant ce disque est unique, mais je vais plutôt de donner un conseil d'ami : ne pense à rien et lance-toi dans une écoute attentive d'Inside. Et tu comprendras certainement pourquoi ce disque est attachant. Et sacrément bien fait.

Gui de Champi