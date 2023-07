Souvent, je suis convaincu que j'ai tout entendu, écouté ou vu. Mais la réalité nous rattrape toujours sans tortiller du cul dès que chaque nouvelle chose ou évènement traverse nos vies - que ça soit une personne, un objet et, dans ce cas présent un album - et nous remettent sempiternellement en question. Ah, la vie et ses surprises, bonnes ou mauvaises, ou entre les deux parfois. Ici, il s'agit d'une bonne, puisque j'ai reçu un drôle de disque, celui du quintet orléanais Lent. Alors, Lent, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des jazzeux qui en 2018 ont décidé de former un groupe de rock au sein du Tricollectif, une asso/ensemble de zikos qui prennent leur pied avec le jazz et les musiques improvisées. Parmi leurs membres, on y trouve Constantine, Fur, Ours ou encore Bonbon Flamme. Ça ne vous parle peut-être pas (à moi non plus d'ailleurs), mais si je me dis qu'ils sont tous aussi tarés que Lent, ça doit être la fête du slip dans cette organisation. Toujours est-il que mon entrée là-dedans s'est faite avec Lent et son premier disque, Au galop, soutenu par l'excellent label Araki Records. Cela ne m'étonne qu'à moitié tant ce dernier partage des goûts musicaux ultra larges (du post-rock à la noise en passant par la pop et les musiques expérimentales).



Au galop, c'est un amalgame de mots et de musique présenté de façon labyrinthique, sans que ce soit imbuvable justement (enfin... faut être quand même être un peu initié à ce genre de musique). Assez progressif et riche de détails, ce disque raconte des histoires (par le biais de la déclamation narrative de Robin qui "chante" finalement assez peu) illustrées par une musique protéiforme (punk, psyché-pop, post-rock, math-rock, noise-rock, lo-fi, ambient, jazz aussi...), jusqu'au-boutiste et régulièrement incisive. La première impression qui m'est venue à l'esprit en découvrant ce Au galop, c'est celle d'un groupe qui aurait décidé un jour de réécrire sa propre Histoire de Melody Nelson de Gainsbourg, mais sous LSD ! Ici, les Lent se sont octroyés un quasi trois-quart d'heure de récréation jubilatoire, ont créé un univers qu'on ne regrette pas un seul instant d'avoir pénétré tant il est saisissant de long en large. Une expérience dans laquelle chaque seconde est importante et qui va laisser à coup sûr des traces indélébiles dans les cerveaux de certains.

Tricollectif: site officiel

Ted