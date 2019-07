C'est avec Frank, le leader charismatique (même s'il dirait qu'il ne l'est pas, leader) de Lenine Renaud (mais aussi de Marcel et Son Orchestre) que l'on s'entretient autour de leur actualité (avec bien sûr leur nouvel album) sous la forme des questions fermées à choix pas vraiment multiple.

Marx ou Engels ?

C'est un peu con comme procédé c'est comme si tu demandais à un skateur de choisir entre la planche et les roulettes. Certains binômes sont une association absolument indispensable pour l'existence du projet comme Laurel et Hardy, Pink et Floyd. J'aime toutefois beaucoup la carrière solo de Karl Lagerfeld.



Staline ou Mao ?

Les deux sont fascinants. C'est pas facile de trancher. Ils débutent au poste de libérateurs et terminent bourreaux. Toutefois, je pense pas pour autant que tous les totalitarismes se valent. Je ne mettrai jamais dans le même sac Fascisme et Communisme. Dans le Communisme, le Stalinisme est une lourde erreur de parcours alors que dans le fascisme c'est tout le parcours qui est une erreur. Bref. Je dirais Mao pour la chanson de Nino Ferrer.



Docteur Renaud ou Mister Renard ?

Tristesse. Mais là, y'a pas photo. Choisir entre Docteur Jerry ou Mister Love, c'est impossible, mais là... Encore que je ne suis pas dans ses souffrances. J'ai tellement d'affection pour lui.



"La demoiselle from Armentières" ou la mère d'Antoine Bailleul ?

J'adore les meneuses de revue. C'est tellement glamour darling. Ma préférée reste toutefois Annie Cordy. Dans La Route fleurie, une opérette assez marrante, elle chante le titre "Subitiste". Elle y a un swing incroyable. En ce qui nous concerne, c'est donc la demoiselle from Armentières. Line Renaud est une bonne comédienne et, je pense, une femme bien, c'est dommage qu'elle soit de droite. J'ai pas envie de défoncer "Bienvenue chez les Ch'tis" y'a plein de bonnes choses dans cette comédie.



Les Nonnes Troppo ou les Suprêmes Dindes ?

Difficile de choisir, deux très bons groupes, mais connaissant bien un des membres de ces deux formations, je vous conseille Les Nonnes Troppo, car voir Cyril danser en sandalettes, est un grand spectacle. Il a les mêmes jambes que la mère de Jeannie Longo, sans aucun poil.



Les Blaireaux ou Les Fatals Picards ?

Tu veux vraiment m'obliger à renoncer à l'hypocrisie ; La faculté indispensable pour tenir dans le showbiz ? Je dirais Les Blaireaux car on est mieux assis dans leurs galas et y'a davantage de femmes mûres.



Marcel ou Son Orchestre ?

Je ne connais pas mais on m'a dit que c'était super. Je vais écouter.



Petites histoires ou chansons ?

J'aime bien qu'on me raconte des petites histoires dans les chansons.



Badge Acid ou Pin's ?

Pin's orange uniquement, ceux à la framboise sont moins bons. Je recherche un beau pin's Suze pour un copain.



Smiley ou émoticône ?

C'est pas la même chose, le badge Acid avait une signification. L'émoticône est devenu un moyen pour répondre ou plutôt réagir à des messages en supprimant toute personnalité. Quand tu annonces la disparition d'un ami, y'en a qui t'envoient maintenant un smiley qui pleure. C'est devenu une appli pour répondre à notre place de façon très stéréotypée. Sur la pochette, on a joué sur la dénonciation du Smiley devenu émotion conne.



Gueule de bois ou gueule noire ?

L'alcool et le charbon, ça donne pas le même cancer. Perso je fais avec la gueule de bois. L'histoire de la mine est une grande tragédie romantique. L'alcool aussi tout compte fait.



ANPE ou Pole Emploi ?

À l'ANPE, on s'attaquait au chômage pas aux chômeurs. J'ai peur de ce qu'on est en train de demander aux salariés de pôle emploi.



Boulogne-sur-Mer ou Lille ?

Sans hésitation, le bord de mer, car mon chien préfère.



Mets tes faux-cils, deviens marteau ! ou 6, rue Brûle Maison ?

Demande pas à une mère de choisir entre ses amants.



Clip ou scopitone ?

Les scopitones de David Vallet. La série Scopitone is not dead est mortelle. Les clips de Ben' Mister Bi sont terribles. Alors Joker de rockeur comme dirait Julien Clerc.



Concert perso ou festival ?

Pour la musique, les concerts perso, pour le folklore, les festivals.



Vœu ou résolution ?

La Révolution mon camarade. La fin de la misère donc la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. On démarre et on termine donc avec tonton Karl : "Le capitalisme produit ses propres fossoyeurs"

Merci à Frank et aux Lenine Renaud, merci également à At(h)ome.

Photo : François Bodart

Oli