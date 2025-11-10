C'est Jullien, un pote, qui m'a parlé de Lekø. Je le connais surtout à travers Brother Junior - groupe qu'on retrouve aussi chroniqué dans ce même numéro - et c'est aussi lui qu'on retrouve ici, aux côtés de Fabien Collet, dans ce projet qu'il accompagne depuis le début. Il m'avait invité à la release party, je n'ai pas pu y aller, et franchement, je le regrette un peu maintenant. Parce que quand j'ai enfin pris le temps d'écouter Gold & rush, j'ai eu cette impression rare d'entrer dans un univers simple, lumineux et touchant.



Lekø, c'est donc le projet de Fabien Collet, un musicien français qui semble avoir trouvé ici un son très personnel, quelque part entre folk épuré et americana douce, à la croisée des Lumineers et de Herman Düne, entre folk pour stage et folk pour peau de bête devant la cheminée. Cinq titres, pas plus, mais ça suffit pour embarquer. Il y a une sincérité qui traverse chaque morceau, quelque chose d'à la fois fragile et apaisé, comme une balade au lever du jour, seul sur une route un peu cabossée. Les chansons sont construites autour de la guitare et de la voix, avec quelques arrangements discrets mais bien sentis. Ce n'est jamais surjoué ni larmoyant : juste juste, justement. On sent qu'il y a eu du vécu, des détours, des hésitations, mais qu'au final, Lekø a choisi de revenir à l'essentiel. Et ça s'entend.



Ce n'est pas un disque qui cherche à impressionner. C'est un disque qui veut toucher. Et qui y arrive, tranquillement, en prenant son temps. Si vous aimez les chansons qui parlent vrai, avec un accent d'humanité dans chaque note, je vous conseille vivement de faire ce petit voyage-là. Même sans avoir assisté à la fête, j'ai eu droit à une belle rencontre.