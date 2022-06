Généralement, quand mon ami Oli glisse dans ses envois des albums estampillés Metalville, on peut s'attendre à du feu, du sang et de la fureur de la part du distributeur allemand, qui dispose d'un catalogue metoool où les groupes oldschool (et parfois bien oldschool !) croisent les formations thrash bien extrêmes. Du coup, c'est une chouette surprise de tomber sur Lee Aaron. Chanteuse canadienne polyvalente (du hard rock au jazz, si si !), Lee Aaron présente son nouvel album sobrement intitulé Rock On!. C'est simple, direct et efficace. Comme le contenu de cet album qui n'aura pas mis longtemps à me retourner le cerveau. Le genre de disque dont je ne pourrais jamais me lasser, avec des guitares qui riffent à tout bout de champ, un basse/batterie simple et percutant et des couplets et refrains accrocheurs. Du classic rock du feu de Dieu ! C'est généreux, excitant et pourtant simple. Tout n'est que volupté et sincérité dans les douze titres composant ce disque entendu mille fois mais qui fait mouche à tous les coups ! Le meilleur des seventies côtoie le boogie rock du tandem ZZ Top/AC/DC et le rock open tuning des Rolling Stones. Les fans de mid tempo et de chorus endiablés gouteront à ce fruit défendu avec délectation et sans retenue. Pendant que les titres s'enchaînent, je ne trouve pas beaucoup de défaut à Rock On! (Allez, en cherchant bien, on pourrait dire que le son est un peu vieillot mais ça colle au style).



Lee Aaron, du haut de ses presque soixante ans (ça ne s'entend pas du tout !), a tout simplement la Classe. Avec ses acolytes (dont son batteur de mari John Cody), la frontwoman Canadienne a décidé de nous régaler en se faisant clairement plaisir. Ça rock et ça roll sans agressivité, ça (se) ballade sans que ce ne soit larmoyant ou barbant. Le talent individuel de chaque musicien est totalement mis à la disposition du collectif pour accoucher d'un disque brillant à défaut d'être novateur. Tu peux y aller les yeux fermés, c'est du bon !

gui de champi