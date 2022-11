Laura Cox, sa guitare et son groupe ont foulé la Grande Scène du Hellfest pour la première fois et ont ravi un public chauffé à blanc par un soleil bien matinal mais aussi par les riffs de Burning bright.

Ça représente quoi le Hellfest pour toi ?

Le Hellfest, c'était un peu le rêve que nous avions depuis les débuts du groupe. J'y suis allée en tant que festivalière pendant plus de 10 ans, donc fouler la Mainstage n'était pas anodin pour nous. Tout est passé très vite, mais on en gardera un super souvenir, et on espère pouvoir y rejouer dans quelques années.



Tu avais fait un concert à 11h40 ?

11h40 n'est pas un horaire auquel nous avons l'habitude de jouer ! Nous avions déjà joué autour de 12h au Download Festival en 2018, mais à part ça, je crois que le Hellfest est le concert le plus matinal que nous ayons fait. Étant donné les températures du week-end, ce n'est pas plus mal que nous ayons joué à cette heure-là, car il ne faisait pas encore trop chaud, et le public était au rendez-vous.



Tu as pu profiter du reste de la journée, tu es allée voir quels concerts ?

Justement, à cause de l'extrême chaleur de ce week-end là, ça n'a pas été facile de profiter des concerts. J'ai essayé de jongler entre les interviews, les concerts, et la douche froide pour me rafraîchir un peu !



Quel souvenir garderas-tu de ce Hellfest ?

C'était sportif ! Ce fût un Hellfest particulier, car attendu depuis 3 ans ! C'était aussi un Hellfest spécial car c'était étrange de passer du côté "festivalière" au côté "artiste", mais l'expérience en valait le coup. J'y suis retournée le deuxième week-end, pour travailler avec Arte, dans un autre cadre donc. Ça m'a permis de voir différentes facettes du festival que je ne connaissais pas jusqu'à présent.



En quelques mois tu enchaînes un concert assis dans une salle à Massy et la Mainstage du Hellfest, tu joues de la même façon à chaque fois ?

Nous adaptons nos sets en fonction des lieux, du temps de jeu, du style de festival, etc. Notre but est de dégager la même énergie, peu importe le nombre de personnes ou l'endroit où nous nous produisons. Évidemment, plus il y a de monde et plus le cadre est cool, plus nous sommes portés par cette atmosphère qui nous aide à jouer et à donner tout ce qu'on peut.



Tu as joué en Allemagne, en Espagne, un peu partout en France, l'accueil est le même à chaque fois ?

On a pu remarquer que le rock est plus ancré à l'étranger. Il fait davantage partie de la culture des Allemands ou des Espagnols par exemple. J'ai aussi remarqué que selon le pays, le public est parfois plus varié, il y a plus de femmes et de jeunes en Espagne par exemple, ça fait plaisir à voir ! Dans tous les cas, nous sommes toujours super bien reçus, mais effectivement le style de public change un peu en fonction des lieux.



Pas trop fatiguée par la route ?

Un peu oui. Après tous ces mois sans concerts, le corps a besoin de temps pour se réadapter à la vie de tournée, ce qui requiert pas mal de repos, un bon échauffement avant de monter sur scène, etc. Je me réhabitue petit à petit !



Cet été, on te verra dans plusieurs festivals, il y a une date que tu attends plus qu'une autre ?

Il y a surtout des festivals que l'on attend depuis plus longtemps que d'autres ! Certains sont des reports de l'été 2020, donc on a vraiment hâte de finalement y jouer. Nous avons vraiment de tout cet été, des clubs rock comme des festivals énormes, et c'est ça qui fait la richesse du tour. J'aime découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles personnes à chaque fois.

Merci Laura, merci aussi à Sabrina (Verycords).

Photo : JC Forestier

Oli