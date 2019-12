Il est vrai que dans le terrier, rares sont les occasions de vous présenter des artistes orientés jazz. Je ne parle pas ici de jazz-rock, jazz-métal, jazz-hip-hop ou même de jazz-fusion expérimental, car nos chroniqueurs se sont déjà arrêtés sur de très bons cas (Bohren & Der Club Of Gore, Alaska Pipeline, BadBadNotGood, Bärlin, Chromb! ou encore Matthieu Rosso Red Quartet). Non, ici je parle d'un jazz qui met la voix à l'honneur. Une voix forte et totalement maîtrisée par la chanteuse, comédienne et compositrice Laura Clauzel. Passées par de nombreuses écoles prestigieuses (Martha Graham de New-York et les cours Florent notamment), elle débute par la danse et le théâtre puis décide de sauter le pas dans un projet musical en solo. Moan est son deuxième EP au compteur et regorge de petites pépites jazzy teintées de soul et de pop dont les inspirations sont multiples (Goldfrapp, Nina Simone, Kurt Weill ou encore Portishead). La puissance de ce disque réside plus dans l'interprétation que dans les arrangements, même si ces derniers sont de très haute qualité. Laura Clauzel est littéralement habitée par ses textes et joue beaucoup avec les intonations et les gimmicks vocaux surprenants sur des morceaux joués par des musiciens de haute volée (dont le contrebassiste Alex Blake et le batteur Sonny Troupé). Un album sensible et chaleureux à découvrir à tout prix pour celles et ceux qui apprécient le genre.

Ted