J'étais complètement tombé sous le charme du groupe indie-punk anglais Muncie Girls quand était sorti leur disque From Caplan to Belsize en 2016. Il y avait même de quoi faire un tuyau HuGui(Gui), c'est dire ! Puis j'ai suivi ce qu'iels ont fait ensuite, notamment l'album Fixed ideals (2018), du même niveau mais j'ai l'impression que le COVID a eu raison de toutes autres velléités de leur part, si j'en juge par l'absence de news sur leurs réseaux sociaux, si ce n'est celles parlant de nouveaux projets. Et c'est de ça dont il est question ici avec Lande Hekt.



La guitariste/chanteuse de Muncie Girls sort donc son deuxième album solo, House without a view, moins de deux ans après Going better (2021), reprenant peu ou prou la même formule mais de manière plus pop. À la première écoute, je dois avouer que j'ai été un peu déçu, escomptant des morceaux plus catchy, comme le gros bourrin que je (ne) suis (pas). C'est toujours le piège quand on découvre le nouveau groupe de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé par le passé, on attend de lui, ou d'elle ici, qu'elle refasse les choses à l'identique. Mais pas Lande. Une fois ça acté et après l'avoir vue à deux occasions en concert, seule avec sa guitare et sa pédale d'effets en sons clairs, je suis davantage rentré dans son nouvel univers. Nul besoin d'artifice, sa voix magnifique, accompagnée par une orchestration minimaliste mais efficace nous fait voyager, rêver... dream-pop étant un des sous-genres musicaux affichés sur sa page bandcamp. Tiens tiens... Et si sa maison est sans vue, vers l'extérieur, on ne peut alors pas la voir non plus, à l'intérieur, ce qui expliquerait peut-être pourquoi elle se met ainsi à nu et se dévoile, de manière plus personnelle, plus intimiste. C'est valable musicalement mais également au niveau des textes et des thèmes abordés, qui témoignent tous d'une certaine sensibilité et vulnérabilité, qu'elle mentionne son homosexualité ("First girl friend", "Gay space cadets"), son chat qui lui manque en tournée ("Lola") ou d'autres choses du quotidien. Si "Half with you" qui ouvre l'album est vraiment de toute beauté, tout comme le morceau éponyme "House without a view" (et je pourrais facilement en citer 2-3 autres), "Ground shaking" avec son côté un peu plus mid tempo, vient remarquablement relancer la machine, je trouve, en milieu d'album. On ne se refait pas.



Il y a un temps pour tout, à traduire ici à la fois par "time" ou "weather" et c'est avec plaisir mais empreint d'une certaine mélancolie que je ressortirai volontiers ce digipak au cours d'un dimanche après-midi pluvieux.

guillaume circus