5th of July Electricity Break up make up The way it is Claim form not found Earthquake Your highness The gates of Eden Fun

Tout empreint de modestie, Lame avait sorti en 2022, un premier EP, baptisé Pleasantly disappointed. Modestie, car avec un patronyme qui signifie "bancal" et une production que l'on pouvait traduire par "Agréablement déçu", le quatuor nantais semblait se lancer avec précaution dans le grand bain musical. Mais comme cette première œuvre était réussie (cf Mag #51), il aurait été dommage que Lame s'arrête là. Et comme les voilà qui continuent, c'est avec plaisir qu'ils nous proposent un premier album, un vrai Up, down, aside.



Ce sont 8 nouveaux titres + 1 bonus live au Ferrailleur (Nantais un jour, Nantais toujours) qui poursuivent la lignée qu'ils avaient commencé à tracer en 2022 : de l'indie pop rock enjouée aux tracks resserrés, qui ne tombe pas dans une facilité d'écriture. Car Lame s'amuse à changer d'ambiance dans chacun de ses morceaux comme on sauterait de chanson quand on tourne le bouton de fréquence de la radio (enfin, à l'époque où on écoutait encore la radio et qu'il fallait chercher les radios sur la bande FM). On peut passer de passages rock pour un refrain qui sent le disco ("Earthquake"), on jouera avec un tempo cyclothymique à la basse/batterie, tantôt déchainée, tantôt silencieuse sur ("Electricity"), on pourra aussi écouter le titre introductif ("5th of July") et son jumeau conclusif ("The gates of Eden"), qui débutent tous les deux avec un couple chant guitare, pour progressivement pousser le crescendo jusqu'à un final électrique et nerveux. Et je pourrais continuer ce petit jeu de description track by track, mais autant te laisser découvrir les autres par toi-même. Toujours le même style singulier, toujours la même ingéniosité, en bref, toujours le même plaisir à écouter Lame.