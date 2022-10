On pourrait commencer cette chronique en se demandant si LAME sœur a le vague à LAME de ne pas avoir trouvé son frère d'arme (d'âme ?), mais jusqu'à preuve du contraire, le MAG du W-Fenec n'est pas un recueil de mauvais jeux de mots, et on n'est pas aux Grosses Têtes ou à une soirée avec Tonton Jacky. On peut plutôt penser que les Nantais de LAME aiment manier l'ironie en se baptisant LAME, soit "boiteux", "bancal" pour la traduction française et en titrant leur tout premier EP Pleasantly disappointed, soit "Agréablement déçu". Vu comme ça, cela pourrait augurer une bien piètre prestation sonore, mais c'est évidemment tout le contraire. On va donc conserver le "Pleasantly" et virer le "Disappointed".



Ce sont 4 titres pour leur toute première production, de l'indie pop rock dans la lignée des Franz Ferdinand ou The Strokes, classique mais rythmée, parfois un peu plus sombre. L'entame avec "Summer sun" et son petit refrain entrainant pose des bases connues et reconnues. Idem pour "Relieved" et sa partie guitare qui fait du bien. Changement de tempo pour "Granted" et "In the desert", les deux derniers titres qui closent déjà Pleasantly disappointed, et qui s'orientent vers un côté plus noir, plus alangui. 2 tracks pour chacune des facettes clair / obscur des quatre Nantais, pour un univers semblable à l'artwork signé Lohengrin Papadato, un monde coloré et ludique au premier abord mais qui cache une certaine complexité. Et je vais terminer ma chronique comme je l'ai commencée, avec un jeu de mots, mais celui-ci est plus approprié : la beauté de LAME embellit les plus sombres.

Eric