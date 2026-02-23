Salut Guillaume Circus, j'espère que tu vas bien. Je te demande ça car c'est normal de se soucier du bien-être de son associé. Son associé de longue date. Car en démarrant la cinquième saison de nos aventures fanzinesques, on peut dire que nous sommes associés de longue date. La cinquième saison. Déjà. Qui l'aurait cru ? Nous, c'est sûr. Les autres, peut-être ou peut-être pas. N'empêche que ce n'est pas rien, et j'éprouve un réel plaisir à échanger avec le passionné que tu es.



La quatrième saison, compilée une nouvelle fois dans un très joli fanzine (merci à toi, et déso pour ce manque d'objectivité) disponible un peu partout (enfin, on va essayer) me semble réussie. J'ai écouté attentivement ton interview chez tes amis de Konstroy un dimanche soir de septembre, et j'ai relevé quelques faits que je n'avais pas forcément complètement analysés. Les tuyaux que tu m'as proposés piochaient dans pas mal de pays, voire de continents, alors que je me suis seulement attaché à te présenter des bons plans de Grande-Bretagne. Sans le faire exprès, je te le jure. Même si on peut dire que Super$hit 666 est interplanétaire, c'est Ginger qui mène la danse, donc estampillé GB. Et voilà ! Mais comme toi, je vais prendre en considération cette information et essayer de varier les plaisirs tout en ne me fixant pas de limite. Comme d'hab quoi !



Du coup, pour ce nouvel épisode, je vais t'emmener en Allemagne. Enfin, en Moselle. Certains diront que c'est presque pareil, et le résident du département voisin que je suis s'en amuse parfois. La rivalité Nancy/Metz, c'est un peu comme Montpellier/Nîmes, non ? Même si je suis originaire du Pas-de-Calais et que j'ai pas mal bougé quand j'étais jeune du fait des boulots de mes parents, ces derniers se sont fixés définitivement à Nancy (enfin, à Champigneulles) au cours de l'été 1988 et bien évidemment, j'ai fait partie du voyage, tout comme mon petit frère. Même si je n'ai pas de réelle racine dans cette ville, c'est tout de même là que j'ai rencontré ma femme et qu'est née ma fille. Ce n'est pas rien. C'est aussi dans cette ville que j'ai vécu mes premiers émois musicaux en assistant à des concerts dans les nombreux bars de la ville et toutes ces salles obscures qu'étaient le Terminal Export, le Caveau des Doms, la MJC des Trois Maisons, l'Austrasique et j'en passe. Bref, Nancy a compté (et compte toujours dans ma vie) et comme je ne suis pas originaire du coin, j'ai un regard aussi amusé que détaché à propos de cette rivalité entre les deux villes les plus importantes de Lorraine. J'espère que mes amis nancéiens ne m'en voudront pas de te présenter ce tuyau qui s'appelle MESTRE.



Oui, Mestre, et pas Metz. J'ai beau t'envoyer assez souvent des SMS avec le correcteur d'orthographe qui fout le bordel dans mes messages (déso, je ne relis pas toujours !), ce coup-ci, il n'y pas d'erreur. Ce groupe de Metz, donc, pratique ce qu'il définit comme du cold-punk. Tu le sais, je ne suis pas un grand connaisseur de cette scène, mais ce groupe m'a tout de suite emballé. Et je pense qu'il devrait te plaire.



Du cold-punk de Metz que j'ai découvert lors d'une journée festive chaude à Essey-Lès-Nancy ! J'ai pour habitude de traîner tous les ans à «Essey Chantant», chouette manifestation familiale au cours de laquelle se produisent quelques groupes de chansons dans l'après-midi (et souvent des pointures du genre, du style Les Ogres de Barback ou Karpatt) et qui accueille dès le matin une brocante musicale, avec des vendeurs d'instruments, des disquaires pros et des indépendants. Cette année, bien que m'y prenant un peu tard, j'ai chopé un emplacement et j'ai tenté de bazarder ma vieille collection de Rock'n'Folk, des bières de rock périmées, des vieux bouquins des Beatles et des Stones, et bien évidemment des références de ma distro BlackOut Prod ainsi que nos fanzines. Mine de rien, j'ai passé quelques prod' et un stand voisin m'a délesté de mes derniers Burning Heads que j'avais en distro, ainsi que quelques fanzines. Ce stand, c'est celui de l'ami Steph Deviance, un activiste vosgien qui a un label (Deviance Records), qui organise des concerts, qui sort des fanzines et qui anime une émission à la radio le dimanche soir sur Fajet (Sauve qui punk). Steph est habillé en noir de la tête aux pieds toute l'année, ou presque. Son truc, c'est majoritairement le punk grind crust alternatif, mais sa distro (Sucette Distro) regorge de pépites punk rock et dérivés à des prix méga abordables. Il m'est déjà arrivé de trouver des disques de Slow Death ou de SBAM moins chers que le prix des labels ! On se croise ici et là quelques fois dans l'année, à des concerts où il pose ses bacs ou dans des conventions de disques, je lui demande quelques conseils sur ses nouveautés et je ne repars jamais les mains vides. En plus, c'est satisfait ou remboursé (ou plutôt échangé) ! Mais je n'ai jamais ramené un disque. Ce jour-là, il m'a branché sur le disque de Président Routine, un ancien Missing Links, que j'ai acheté aussi bien pour la zik (une sorte de Ramones moderne en français) que pour la pochette que tu vas aaaaaaaaaaadorer ! Et puis, il m'a parlé avec passion de Mestre, en m'assurant que ça allait le faire. J'ai rejoint mon stand alors que les orchestres de chanson avaient démarré les concerts, mais je me suis concentré pour écouter comme je pouvais avec mon enceinte portative un bout de All of you is so far, le deuxième album de Mestre. J'ai embarqué le disque illico, me faisant une joie de le faire tourner sur ma platine.



J'ai mis quelques jours à écouter le disque, vaquant à différentes occupations (fête du sport à l'école, festival, retransmission des commémorations de la victoire du PSG en Ligue des Champions), mais une fois lancé, j'ai écouté ce disque en boucle. Comme je te disais, les groupes de cold wave semblent avoir le vent en poupe, et je sais que ça te plait. Me concernant, j'ai eu un gros coup de cœur pour Schedule1, un précédent tuyau, et je trouve dans Mestre des points communs : une musique froide, sombre, prenante, ni trop rapide ni trop lente, irrésistiblement punk et addictive à souhait ! C'est clairement les éléments punk qui ont fait pencher la balance et qui font de Mestre un de mes chouchous du moment. Comme pour Schedule1, les voix sont un atout majeur à la réussite de ce groupe, et les ambiances tendues se marient à la perfection avec une interprétation aérée. Les mélodies des guitares croisent des lignes de basse efficaces et des nappes de synthé discrètes mais omniprésentes, et on sent une exigence certaine à vouloir présenter des morceaux aboutis. Huit titres composent All of you are so far, deuxième album des Messins et je me mords encore les doigts de ne pas avoir chopé le premier disque. D'autant plus que Beyond the lines, le premier opus, n'est pas dispo sur Deezer. "New order", ouvrant le disque, s'avère aussi hypnotique qu'efficace, "Numbers", le morceau suivant, est renversant et punk à souhait. "In my darkness" est riche en mélodies planantes. "Fresh product" est intelligemment attachant. La face A bien digérée, tu peux enchaîner sans problème la face B et te délecter d'un "Revolt take place at the thrift shop" lugubre et glaçant, d'un "Daily escape" qui pourrait faire sensation dans un train fantôme, "Basement" est un peu dérangeant et "Blown this way up" clôture de belle manière un disque convaincant, sincère et inspirant. J'ai préféré la première partie du disque que je trouve plus accessible, mais j'ai vraiment été touché par l'ensemble. J'ai hâte de voir le groupe en concert. Ils ont récemment joué avec Mars Red Sky, faudra que je demande l'avis de notre ami en commun MatGaz jamais avare de bonnes analyses. D'ailleurs, tu sais que Mat a failli avoir une rubrique dans le W-Fenec ? Le projet a été très vite enterré, mais il avait l'idée de chroniquer des concerts en live en faisant des vocaux sur son téléphone pendant que le groupe jouait. Hilarant, mais complètement en place. Retranscrire ça sur papier n'aurait eu que peu d'intérêt, mais qu'est-ce que j'ai ri ce soir de ce concert de Black Sabbath au Hellfest 2014 (si ma mémoire ne me fait pas défaut) quand Mat s'est exécuté devant moi. Revenons à nos moutons.



Clairement, Mestre n'est pas le groupe que je vais écouter tous les jours pour me remonter le moral ou divertir mes amis, mais je reviendrai souvent écouter ce groupe avec ses riffs tranchants et ses mélodies imparables. La dream team des labels de l'Est (Deviance Records / La Face Cachée et les Suisses de Urgence Disk) a décroché le pompon en produisant ce groupe qui mérite d'être entendu ici et là. La messe est dite, nan ? Si. Et sinon, t'en penses quoi ? (GdC)





Salut Gui de Champi, content de démarrer avec toi cette nouvelle saison sur des charbons ardents ! Plus que content également d'avoir clôturé la précédente de la plus belle manière qui soit, avec le concert d'un des tuyaux (les Hollandais de Third Ego) lors de la release party du fanzine dans lequel ils étaient. La classe ! J'appréhendais pas mal, quand même, le stress montait parce que ça faisait bien 10 ans que je n'avais pas (vraiment) organisé de concert, et forcément je voulais que ça se passe bien, qu'il y ait du monde, mais il y a tellement d'aléas possibles que rien n'est jamais écrit à l'avance. Au final, la soirée au Cirque Électrique (Paris) a été une belle réussite ! Environ 90 entrées (dans une salle où la jauge est à 115), une bonne ambiance, le public content, les groupes contents, les gens du Cirque contents et donc moi aussi par conséquent. Là encore, c'est une histoire d'amitié, de partage (comme nos tuyaux) donc un grand MERCI à Fred Carousel Feeling pour tout, Anto pour le son, Frank pour le fly et le reste, Vanessa pour les délicieux burritos végés, les groupes Third Ego (Rene en tête, mais aussi Jean "Orange" pour la reprise de NRA et son très bon français entre les morceaux), Neckhole, Cordialement, et les gens qui sont venus. C'était une très belle fête, dommage que tu n'aies pas pu être de la party...



Bon, je vois qu'on repart presque sur les mêmes bases pour nos échanges de tuyaux, à savoir bien à l'arrache niveau timing. Grrrrhh... En revanche tu me surprends avec ton groupe messin. Ça change carrément de la perfide Albion ! Je vois que tu as bien écouté mon passage à l'émission radio Konstroy (des amours), et c'est en effet en allant chez eux la fois précédente pour présenter un ancien HuGui(Gui) les bons tuyaux ainsi que mon fanzine Joining The Circus que je m'étais fait la réflexion de ne te proposer quasi que des groupes ricains. D'où cette attention plus particulière à faire un petit tour du monde, même si on reste dans des pays Occidentaux, entre Blancs... Je vais tâcher de garder la même ligne de conduite cette saison et j'ai déjà quelques idées en stock. Et à la question, pourquoi on ne propose pas de tuyau français, la réponse la plus évidente est que notre connaissance respective très fine de la scène hexagonale ne nous permet pas de faire découvrir un groupe à l'autre, ce qui est dans notre cahier des charges du «bon tuyau». Mais c'est néanmoins la deuxième fois que tu réussis. Bravo !



Mestre donc, dont je n'avais jamais entendu parler avant. Est-ce parce que tu aimes, que dis-je, adores Not Scientists et leur évolution musicale vers ces contrées plus cold wave/post-punk, que tu t'intéresses aux groupes comme Schedule 1 et Mestre, ou bien avais-tu déjà des prédispositions pour ce style... ? C'est un peu comme savoir qui de la poule et de l'œuf est arrivé en premier. Premières remarques en lançant l'album sur Bandcamp pendant que je lis ta prose, d'une, il s'ouvre sur un morceau intitulé "New order", très certainement en hommage/référence au groupe du même nom (c'est cohérent), de deux, pour un groupe aux sonorités froides, ils sont allés l'enregistrer au chaud, à Frontignan (34). C'est là où je vais à la plage l'été quand je ne joue pas au beach-volley ! Marrant mais cohérent aussi, ce studio fait plutôt du bon boulot de ce que j'ai pu entendre, et c'est le cas avec All of you are so far. Je ne vais pas mentir et dire que j'ai été renversé, bouleversé par les 8 titres, mais c'est la troisième fois d'affilé que je me les envoie et ça passe toujours aussi bien. Comme je n'écoute pas souvent de groupe dans le genre, je n'ai pas le temps d'être lassé. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai trouvé un CD d'occas' chez Gibert la semaine dernière, mais je trouve que "New order" ressemble davantage à Hell Is For Heroes qu'à New Order, justement. Un petit truc dans l'aspect alternative rock UK des années 2000, et la voix, certaines intonations... J'ai sinon une petite préférence pour "Numbers" et son côté punk, plus tendu, avec cette batterie bien sèche, qui va très certainement être mon morceau préféré de l'album (on ne se refait pas), mais "In my darkness" et "Fresh product" font bien le job aussi. Je te rejoins sur la deuxième face, ou plutôt la fin de l'album que je trouve également moins efficace et entraînante, mais peut-être n'as-tu pas fait gaffe qu'ils ne provenaient pas de la même session d'enregistrement. Les trois derniers sont certes plus récents, mais enregistrés en mode DIY et c'est là où l'on se rend compte qu'une bonne prod' joue beaucoup. Ce sont aussi ceux où le synthé est le plus présent, peut-être pas notre instrument préféré, héhé. Encore que perso, je kiffe un groupe de Metz, Oi Boys, qui en use et abuse. Sinon, j'ai trouvé le premier album sur Bandcamp (mieux que Deezer et Spotify, est-il besoin de le rappeler) et je me demande s'il n'y a pas un prof dans Mestre, si j'en juge par le morceau (instru) "Meyrieu" qui ouvre Beyond the lines (2020), du nom du célèbre sociologue de l'éducation. Je l'aime bien et pourtant c'est un Gardois, c'est dire... Ce disque renferme d'autres titres cold-punk pas dégueux du tout, laissant transparaître une certaine urgence ("The new beat" (tube !), "Education of broken dreams" ou encore "Deep blue shit"). Mince, en le réécoutant, je me demande si ce n'est pas cet album que je préfère. En tout cas, je trouve le qualificatif "cold-punk" presque plus pertinent que pour All of you are so far, qui part davantage dans différentes directions. Je tâcherai de revenir dessus plus attentivement pour me décider, mais là je suis un peu pressé par le temps, faisant l'autruche dans notre groupe de discussion W-Fenec sur l'avancée des papiers et la sortie imminente du prochain mag. Hum... On essaie de ne pas se retrouver dans ce genre de désagrément à l'avenir, OK mon associé ?



Bon, à mon tour. L'occasion faisant le larron, je profite de mes vacances estivales en Scandinavie pour poursuivre mon petit tour d'Europe des bons tuyaux et te parler d'un groupe danois. J'ai passé pour la première fois 3-4 jours à Copenhague (très chouette ville) et j'aurais bien aimé te présenter plus en détails Nexo, punk-rock avec des touches hardcore, découvert totalement par hasard en allant boire des coups dans un bar proposant des bières artisanales dans le quartier multiculturel hippie/bobo/étudiant Norrebro où je séjournais. C'était un lundi soir, il n'y avait personne dans le rade (People Like Us, bonne adresse) et en discutant avec le serveur, voilà-t-y pas qu'il m'annonce jouer dans un groupe de punk-rock : Nexo. Il connaissait et avait partagé la scène avec Jodie Faster (punk HxC de Lille) et je lui ai refilé quelques autres bons tuyaux, genre Burning Heads, Guerilla Poubelle, Syndrome 81 et Zone Infinie (à part les patrons, j'ai privilégié des groupes chantant en français, pour l'exotisme, ah non, il y avait aussi Youth Avoiders). On a aussi évoqué le seul groupe danois que je connaissais avant de venir, de Copenhague également, et qui est mon tuyau : LACK. Après, franchement, Nexo c'est carrément pas mal du tout, un EP sort en novembre, en écoute sur Bandcamp et a l'air coolos, mais ça ne vaut pas Lack.



C'est au milieu des années 2000 que j'ai vu ce nom circuler dans les web/fanzines, avec souvent des chroniques dithyrambiques de lives au son pachydermique, véritables déflagrations soniques. Faut dire qu'au début les gars faisaient dans le post-hardcore, qui était bien plus hardcore que post. C'est pour ça qu'on va laisser leur premier LP, Blues moderne: Danois explosifs (2001) de côté pour le moment. Commence donc comme moi ton écoute avec Be there pulse sorti en 2005, et la rythmique hypnotique de "Marathon man". Tu vas vite être un peu déconcerté car ce n'est pas le genre de musique que j'ai l'habitude de te proposer. On n'est pas sur de l'indie-punk-rock exigeant, mélodique, catchy, facile et relativement propre sur lui. Lack est plus vicieux, plus complexe, moins accrocheur d'entrée de jeu, et peut rappeler en ce sens Rumble In Rhodos, un de mes précédents tuyaux. 8 morceaux sur 10 dépassent les 3min45, c'est un détail qui ne trompe pas. Et sur tous, le couple basse/batterie de Kasper et Jacob est impérial ("Primo Levi", "Deserters"), tout en tension plus ou moins contenue, associé aux guitares tranchantes de Jakob et Thomas ("5 o'clock in the evening"), et au chant de ce dernier. Des textes à fortes connotations sociales et politiques (encore des gauchistes comme j'aime), souvent parlés, qui montent parfois dans les aigües quand notre bonhomme s'emporte et laisse exploser la colère qui l'anime face aux injustices de ce monde.



Comme tu ne vas pas disposer de beaucoup de temps pour apprécier à sa juste valeur mes Danois, tu peux squeezer la face B, un poil moins inspirée et passer à l'album suivant, Saturate every atom (2008) à la pochette particulière (#freeboobs). J'avais chopé un poster avec les deux derniers LPs au concert au Nouveau Casino, et ça interpellait toujours les gens qui passaient chez moi, ces deux paires de seins. Ce que j'aime avec Lack, c'est que les disques se suivent et ne se ressemblent pas. Celui-ci est encore mieux produit, bien plus facile d'accès, morceaux de moins de 3min, ça file tout droit, et à ce titre, a reçu un accueil plus critique des fans de la première heure, mais pas de la part de Rémiii dans les pages du W-Fenec. Moi aussi je l'aime bien, il y a quelques tubes toujours efficaces ("Bombing the moon", "Happiest thing alive"), des paroles encore plus léchées, sarcastiques ("Indie kids wear the keffiyeh but can't spell PLO", "ORAL (Open Relationships Are for Losers)") et puis il y a "Watchmen", ZE tube, que j'ai passé un paquet de fois à la radio à l'époque, où l'on retrouve un condensé de la puissance, de l'intensité, de la magie et de la qualité du combo. Je ne vois pas comment on ne peut pas succomber à ce petit bijou !



Ok, maintenant que tu es (à peu près) prêt, on peut revenir au premier LP. Déjà le titre en français, j'adore : Blues moderne: Danois explosifs. D'où ça sort, aucune idée, mais pour être explosif, ça l'est. Tu m'étonnes que les concerts devaient être complètement sauvages avec des morceaux pareils. Ils étaient carrément vénèrs à l'époque. On est sur un mélange de hardcore, screamo, metal, faisant écho aux premiers Refused, JR Ewing... Le ton est donné dès "Zur Genealogie des modernen Menschen". En allemand, pourquoi pas... Ça bourre, ça crie, ça martèle sa basse et sa batterie, ça cisaille des guitares, mais tout en étant ultra prenant. Même chose avec les morceaux qui suivent, dont "Achilles and the Tortoises" et mon préféré, "Solipsist letter to the world". Probablement car pendant longtemps c'est le seul que j'avais de l'album, récupéré sur leur player Myspace (héhé), avant que des années plus tard un pote, Jey Chanmax, ne me refile les MP3s, et que je ne tombe sur le LP chez un disquaire lors de mon périple à Munich pour aller voir Samiam en janvier 2023. Après, je dois confesser que là aussi, j'adhère moins à la deuxième partie du disque. Est-ce dû à la prod' plus brute, aux murs de guitares, aux cris stridents de Thomas qui peuvent irriter/fatiguer à la longue ? Je ne sais pas, mais en tout cas les premiers morceaux me filent une pêche d'enfer... et l'envie de tout casser, il est vrai.



Après une dizaine d'années d'activité et ces trois disques (plus quelques EPs), Lack a raccroché, Thomas le guitariste/chanteur formant peu après un nouveau groupe, Tvivler, bien costaud lui aussi, avec la particularité de chanter en danois. Puis il y a eu un reunion tour en 2021, a priori concluant car ils ont repris le chemin des concerts en 2024, et du nouveau son semble annoncé pour 2026. Un vieux tuyau qui n'a pas dit son dernier mot, donc, et j'attends les tiens et ton ressenti. (GC)





Merci pour ce retour Guillaume Circus. Si je synthétise, Mestre t'a fait passer un bon moment, mais ne rentrera pas dans ton top sang (et sueur). Il en est de même pour moi, mais comme chaque tuyau à une histoire, celui-là fera toujours référence à la bande de Deviance Records et aux circonstances de sa découverte. Il me tarde en tout cas de voir le groupe en live pour me prendre une bonne petite claque, j'en suis persuadé. Et pour répondre à ta question avec toute honnêteté, je te confirme que, tout comme toi, ce courant musical ne m'est pas familier et je manque de référence en la manière. Je n'ai jamais été attiré par ce courant (d'air froid) musical, et c'est bien parce que quelques groupes actuels émergent (High Vis en tête) que je me frotte (doucement et sûrement) à tout ça. Et c'est marrant que tu évoques Not Scientists, groupe que je suis de très près depuis plus d'une dizaine d'années, car même si la bande de Ed & Co emprunte des codes à ce style coldwave, j'ai toujours l'impression d'écouter (et surtout de voir) des mecs biberonnés au punk-rock et au rock alternatif qui jouent de jolies chansons addictives et pleines de sens avec une énergie incroyable. J'aime ce groupe, j'aime les gars qui composent ce groupe et leurs inspirations depuis deux (et même trois) albums ne sont pas pour me déplaire. Je te promets en tout cas de me pencher sur le cas du premier album de Mestre.



Merci pour ce retour, et merci également pour ton tuyau. Enfin, merci de me proposer un tuyau car, je ne vais pas te mentir, Lack a failli être recalé. Il passe de justesse le stade de l'homologation grâce à Saturate every atom. Et encore, il s'en est fallu de peu pour que le comité du bon goût soit convoqué. Tu me trouves dur ? Je le suis, c'est vrai. Il y a un petit peu de sarcasme mélangé à de l'ironie aussi, mais après avoir enquillé Blues moderne: Danois explosifs (je sais, tu m'as dit de ne pas commencer par celui-là), et Be there pulse, c'est l'ennui qui prédominait plutôt que la curiosité. Ce fameux premier album hardcore screamo m'a rappelé quelques douloureux souvenirs de groupes qui ouvraient pour les Flying Donuts à l'époque où le trio vosgien défendait Last straight line sur les routes au début des années 2000 : ça braillait sur des riffs pas toujours nets, ça envoyait des grosses guitares sur des rythmiques déstructurées, bref, ça me faisait un peu chier. Dans le lot, et tu les as cités, j'aimais beaucoup Jr Ewing (c'est d'ailleurs dans le pit photo d'un concert du groupe aux Eurockéennes que j'ai croisé in real life pour la première fois ce bon daN Kero), mais toute cette scène ne m'a jamais vraiment excité. Je trouve Blues moderne: Danois explosifs assez prétentieux et presque suffisant. Alors oui, il y a des riffs intéressants, mais c'est ce chant insupportable qui remporte le gros lot du disque relou. Déso, mais ça ne passe pas. Je me faisais donc une joie de passer au disque suivant (Be there pulse), et quarante minutes plus tard, cette sensation d'ennui prédomine sur tout le reste. Je vois carrément où tu veux en venir en comparant ce disque avec celui de Rumble In Rhodos (que j'adore, merci pour le tuyau), en parlant de complexité et de tension. À part quelques riffs très malins (au milieu de "Marathon Man" par exemple, ou l'intro de "5 O'clok in the evening" et de "Sott, smoke & ash"), j'ai trouvé cette écoute non pas inintéressante, mais... comment dire... chiante. Presque sans saveur. Et à la limite de l'indifférence. Je suis dur, je sais. Mais ça ne décolle pas. Si, j'ai cru que ça aller exploser à partir du très bon "Deserters" mais non, on retombe dans l'ennui avec "Newamericancuty.org". J'ai beau réécouter pour la troisième fois ce disque, c'est vraiment la sensation d'ennui qui prédomine, même si je reconnais de belles idées de guitares ("The gay revolutions"), mais cette voix, putain... j'ai vraiment du mal. Autant pour Rumble In Rhodos (car tu m'en parles et le parallèle est intéressant), il m'a fallu quelques écoutes pour apprécier ce disque à sa juste valeur, autant là, je ne suis pas sûr que mon avis évolue des masses concernant ce disque. C'est platement bien, mais c'est tout. Ce n'est que mon humble avis.



Mais il y a Saturate every atom, l'album de 2008. Comme tu le dis, chez Lack, les disques se suivent et ne se ressemblent pas. Et c'est tant mieux car celui-là, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup même. Le chant relou a presque disparu (hourra !!!!) et la basse ultra puissante se mélange à merveille avec les guitares scintillantes pour former des riffs qui défoncent et des chansons avec de superbes mélodies. En fait, si la rubrique s'appelait HuGui(Gui) les bons morceaux du troisième album, Lack serait très certainement tout en haut de l'affiche. Ce disque est tellement bien que je pardonne presque les deux albums précédents ! Je m'emballe, mais après tant de déception, ça fait du bien d'entendre des morceaux qui squattent tout de suite le cerveau. Il est clairement mieux produit et plus facile d'accès (pour te paraphraser), mais il est surtout moins chiant ! Tu vas te dire que j'ai été perturbé par les deux premiers disques, et c'est un peu le cas. Imagine si j'avais commencé mon écoute par ce troisième album et que j'avais enchainé avec les deux autres.... ça aurait été limite dépression ! Pour moi, le tube de l'album est "Happiest thing alive" : ce refrain putain, quelle classe !! J'en suis au moins au dixième passage depuis ce matin et je peux te dire que celui-là, je ne suis pas près de m'en passer. C'est puissant, c'est frais, c'est malin, c'est... validé ! Ça devait être un sacré kiff de voir et d'écouter ce disque en live. Comme quoi mon ami Rémiii a bon goût, mais ça, ça fait longtemps que je le sais. Sa chronique résume bien la situation et lui semble avoir eu la chance de ne pas se taper les disques précédents !



Pour être tout à fait honnête, je pense avoir déjà entendu ce groupe par le passé, mais plus aucun souvenir. Même si les deux premiers disques ne m'ont pas emballé (c'est le cas de le dire), je te remercie de me rafraîchir la mémoire et de me permettre de poser une oreille fraîche (bien que tardive) sur Saturate every atom qui regorge d'excellents morceaux et de morceaux excellents (dont "Cocky", "Cph", "Bombing the moon" et le tube "Behead"). Si ça passe pas loin de chez moi, je pense que je ne louperai pas l'occasion de prendre une baffe en live, et je m'en vais de ce pas choper sur la toile ce disque en mode seconde main. En attendant, je guette ma boîte mail pour recevoir d'ici la semaine prochaine ton tuyau (et bien naturellement, je ne manquerai pas de te rappeler que tu n'auras pas réussi à t'appliquer ta suggestion d'anticipation, ah ah !!).



Ah, au fait, dernière chose. En parlant de rivalité territoriale, j'allais oublié de te rappeler que Lens a tapé Lille la semaine dernière. C'est bientôt à tes Auxerrois de subir la foudre sang et or. Bisou ! (GdC)