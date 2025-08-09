Qui d'autre que Sandy pour nous évoquer le passé récent, le présent et l'avenir de Kwoon ? Les lives improbables, l'enregistrement de l'album, les rêves les plus fous et quelques anecdotes sont au menu de cette interview.

Ce nouvel album contient quelques titres qui sont sortis en single ces dernières années, la composition s'est étalée sur combien de temps ?

Trois ans. Il y avait aussi des titres comme "Jayne" que j'avais écrit il y a 10 ans sans jamais le sortir. Tout comme le tout premier album, je ne savais pas vraiment si j'allais en refaire un nouveau après cette longue pause, c'est venu au fur et à mesure. Aujourd'hui, la machine est désormais relancée et la suite d'Odyssey est même déjà en route.



Parmi tes derniers clips, lequel est ton préféré ?

"King of sea" évidemment. Avec le talent de mon ami Stéphane Berla qui a réalisé beaucoup des clips de Dionysos, M, Matmatah, co-réalisé La mécanique du cœur avec Mathias Malzieu et la prod' de Luc Besson. Nous avons fait un dossier pour le CNC qui a voulu nous aider à financer le clip. Stéphane a utilisé une technique hyper novatrice pour le réaliser. Nous avons déjà fait d'autres projets ensemble dans la vie et notre sensibilité pour la poésie a beaucoup aidé pour la création de ce clip.



L'album forme un tout réfléchi et homogène, tu te poses certaines limites, une sorte de cadre duquel il ne faut pas trop sortir ?

Pas vraiment. Je sors de plus en plus ce qui doit sortir de moi, tant au niveau des mélodies que des textes. L'album a traversé la période "COVID" qui m'a beaucoup affecté et déplu par la bêtise des gens et des gouvernements. En sont d'ailleurs sortis deux titres diamétralement opposés : "Last paradise" et "Life", c'est la couleur principale de Kwoon, de l'espoir de la poésie et de la joie dans un monde aux teintes parfois obscures.



Comment se passe l'ajout des orchestrations, tu te transformes en chef d'orchestre ?

Parallèlement à Kwoon, j'écris et compose beaucoup pour d'autres projets. Je suis fan de musiques de films comme celles d'Ennio Morricone, Ryūichi Sakamoto, Hans Zimmer, Alan Silvestri, John Williams, Michel Legrand... J'aime aussi beaucoup la musique classique et m'intéresse beaucoup à cette écriture, et aime la décortiquer. Dans Odyssey, on retrouve beaucoup d'arrangements de cordes que j'ai écrit sur partitions et fait enregistrer par des musiciens classiques.



Même quand Babet est invitée sur un titre, elle devient presqu'une anonyme au service de la musique, comment s'est faite cette collaboration ?

Nous nous sommes connus grâce à Stéphane qui a joint les univers et artistes de Dionysos et Kwoon. J'ai rencontré Mathias, puis Babet, et naturellement, j'ai proposé à Babet de venir chanter pour moi. Comme pour mes musiciens classiques, je lui ai écrit sa ligne mélodique et nous sommes allés l'enregistrer au Tropicalia Studio, chez mon pote Guillaume Jaoul, à Pigalle.



Aller jouer dans des lieux improbables, c'est une vraie odyssée, le nom de l'album était déjà trouvé à ce moment-là ?

Non, les concerts solos dans les lieux insolites étaient un rêve de toujours, et aujourd'hui, geek que je suis avec mon drone et mes Go Pros, l'occasion était là pour tenter de colorer davantage les paysages qui m'inspirent chaque jour. J'aime voyager et me perdre dans les décors gigantesques, me sentir vivant et si minuscule dans cette immensité. Odyssey en est un bout de carnet de voyage.



Tu dois avoir pas mal d'anecdotes sur ces concerts extraordinaires, qu'est-ce qui a été le plus dingue ?

Oui, j'en ai plein. Le plus dangereux était celui sur le pic de l'aiguille du Triolet avec dépose en hélico. J'en ai pleuré en redescendant tellement ce moment était puissant. Seul au milieu des géants, perché à presque 4.000 m devant le Mont Blanc. C'était fou. J'étais attaché à la montagne à une corde en cas de chute qui aurait été mortelle. Il faisait -20°, il fallait que je gère mon drone, mes caméras, mon pedal board et éviter les gros mouvements pour éviter de tomber dans le vide. Épique. Pour le phare de Tevennec, j'y suis allé en bateau, j'en ai profité pour dormir la nuit là-bas au milieu de l'océan et des phares du Finistère que j'aime tant. C'était fort d'une autre manière quand on sait que des gardiens de ce phare entendaient des "fantômes" auparavant jusqu'à mettre fin à leurs jours tant ils en devenaient fous... Ensuite, les volcans, la guitare dans l'espace... c'est aussi parce que je suis attiré par les choses grandioses et que j'ai une âme d'enfant. Qui n'a jamais voulu caresser les étoiles... (sourire).



Il faut des autorisations particulières pour jouer au sommet d'une aiguille ou au bord d'une falaise ?

L'autorisation de se sentir vivant ? Je me la suis donné tout seul (rires). Pour le reste, il faut quelques petites déclarations oui... Comme la DGAC pour le lancement de la guitare dans l'espace par exemple, pour le Mont Blanc, les pilotes d'hélico ont géré l'affaire, pour Tevennec, il fallait juste prévenir la marine nationale que j'allais envoyer mon drone. Je veille à ne mettre personne en danger sauf moi, c'est surtout ça le plus important.



Le résultat est superbe, ce contenu vidéo sera utilisé lors des concerts à venir ?

Merci ! Peut être pour mes concerts solo qu'il peut m'arriver de donner en public.



D'ailleurs, à part Paris, aucune date n'est encore annoncée, c'est en préparation ?

Oui, il y aura une tournée l'automne prochain qu'on annoncera plus tard.



On pourrait avoir un concert dans un lieu inattendu avec du public ?

Oui ! J'y ai pensé ! Ça peut être un moment privilégié pour les spectateurs. J'aimerais beaucoup que les gens vivent cela. J'ai quelques idées et pas trop de limites.



Si tout était possible, qu'est-ce qui te plairait ?

Faire un concert sous une énorme cloche à 10.000m de profondeur sous l'Atlantique. Ou sur Mars...



Tu pourrais être associé à un projet dans lequel tu ne maîtrises pas tout ?

(rires). C'est vrai que ma tête me fatigue parfois. En dehors des histoires d'ego que certains peuvent porter de manière forte, je pense qu'il y aurait une histoire de compatibilité avec la sensibilité des autres. C'est surtout ça qui est difficile à trouver. Nous ne sommes pas tous câblés de la même manière, avec nos histoires, nos racines, notre ADN... Je suis sauvage et adore les rencontres "coup de foudre". Aujourd'hui d'ailleurs, avec ma team actuelle, c'est l'amour fou, j'ai besoin de ça.



Ta musique est assez universelle, il y a des plans pour un développement à l'international ?

Nous venons de jouer sur un gros festival à Shanghai, la Chine s'intéresse à nous et nous propose une tournée pour 2025. À suivre. Effectivement, nous avons plus d'auditeurs dans des pays autres que la France. J'ai régulièrement des messages de fans qui viennent d'absolument partout. J'envoie aussi des vinyles dans de nombreux pays. C'est hyper touchant... c'est pour cela que nous allons plutôt tourner à l'étranger qu'en France.

Merci Sandy et merci Guillaume de la Klonosphère.