La dernière sortie officielle de Kwoon remonte à 2011 avec l'EP The guillotine show, depuis, le groupe a disparu un temps de la circulation et des bacs... Après la pandémie, Sandy a remis la machine en route avec une série de singles/clips ("King of sea" et "Blackstar" superbement animés, "Jayne" en mode western, "Youth" qui joue sur la nostalgie, autant de titres que l'on retrouve sur cet album) et surtout une série de concerts à couper le souffle depuis le sommet d'un phare, d'une falaise ou d'une aiguille du Mont Blanc (si tu n'as pas vu ces images, fonce sur le tube !). Largement de quoi mériter le titre d'Odyssey pour cette nouvelle collection de morceaux inspirés et inspirants.



Amalgamant avec délice des influences post-indie-pop et folk, Kwoon se montre d'un côté assez majestueux avec des orchestrations cinégéniques et de l'autre reste très intimiste avec un chant qui semble susurrer ses mots à nos oreilles ("Life", "Last paradise"). Dans les deux cas, la volonté d'envelopper l'auditeur et de le maintenir au chaud semble guider les notes et les sons. Alors que l'Odyssée d'Ulysse est tout sauf une sinécure, l'Odyssey de Kwoon se révèle être un nid douillet duquel on admire des paysages changeant sans que l'on ne fournisse trop d'efforts. On voyage en première classe, on suit ses élans rock ("Leviathan", "Jayne"), d'autres prog ("Fisherman" qu'on pourrait entendre sur un album de Porcupine Tree ou de Steven Wilson), on admire la douceur de Babet (Dionysos) sur "King of sea", on sommeille quelque peu sur "Blackstar" et on s'émerveille sur une autre plage instrumentale qui aurait pu clôturer l'album ("Nestadio"), même si les cordes classiques et les chœurs qui renforcent "Keep on dreaming" font aussi plutôt bien le boulot. Dans ce périple, les "Wolves" n'ont rien d'agressifs et c'est rasséréné que l'on revient sur Terre.



À l'aise dans tous les arts et toutes les situations, Kwoon remet une belle image avec son nom dans les bacs pour le plus grand plaisir de ceux qui espèrent les voir en live, mais aussi qui veulent profiter d'une petite heure de pérégrination à peu de frais qui permet de rêver les oreilles grandes ouvertes.

Oli

Publié dans le Mag #64