Créé pour la scène, Komodrag & the Mounodor, réunion de Moundrag et de Komodor est un combo fait pour les festoches, une musique qui parle à tout le monde, une énergie dingue et un vrai show. Immanquables, on ne les a pas ratés, y compris avec nos questions piégeuses...

Moundrag ou Komodor ?

Komodrag and the Mounodor pour ce qui aiment la sauce piquante, Komodor pour ceux qui aiment le Wasabi et Moundrag pour ce qui aiment la liqueur de café !



Franco ou Vieilles Charrues ?

Franco pour l'after et Charrues parce que les copains quoi !



Hellfest ou Motocultor ?

Hellfest pour la prouesse niveau décors et la qualité de la programmation et Motocultor par pure chauvinisme, depuis que c'est à Carhaix bien entendu...



All Them Witches ou Graveyard ?

Graveyard sans hésitation !



Hammond ou Gibson ?

Organ Fury dirait Hammond sûrement mais on est trois guitaristes dans un groupe en démocratie, donc on va dire que c'est Gibson qui l'emporte !



60's ou 70's ?

De 67 à 74 on était plutôt pas mal à vrai dire !



Komodrag and the Mounodor Tournée en Armorique ou en Amérique ?

Armoricaine bien entendu la bouffe et la bière est de bien meilleure qualité, mais on dirait pas non à un petit séjour américain...



Festival ou date en headliner ?

Les deux sont très chouettes c'est bien de varier les plaisirs !



Clip de "Born in a valley" ou de "Brown sugar" ?

"Born in a valley", on s'est tellement marrés à le tourner avec toute la team de copains !



Les Fêtes Maritimes de Douarnenez ou Paimpol in Rock ?

Impossible de choisir !!! Les deux sont mortels !



Deep Purple ou The Doors ?

Deep Purple bien entendu mais pas une victoire par K.O non plus ! On serait sur une prolongation avec une petite séance de tirs au but là pour le coup.



Jerry Lee Lewis ou Mountain ?

Mountain ! Leslie West lui met carrément la branlée beaucoup trop de Mojo ce garçon !



Stade Brestois 29 ou En Avant Guingamp ?

Stade Brestois au Roudourou pour la Champions League... les faits sont là... je crois qu'il n'y a rien à rajouter...



Kouign-Amann ou far ?

Kouig-Amann sans hésiter même si la mère de notre bassiste Goudzou fait un Far à tomber par terre !



Herbe ou champignon ?

Herbe des Dieux sans hésiter !



Une bise ou deux bises ?

Deux bises... on est Breton non mais oh !

Merci Komodrag & the Mounodor et merci Cassandre chez Daydream Music.

Photos : JC