Après s'être bien éclaté avec Moundrag, Komodor s'est remis à bosser "tout seul" (même si Komodrag and the Mounodor poursuivent leurs aventures et continuent d'enflammer les scènes) et livre un deuxième album 100% seventies ! Artwork, titres, sons, ambiances... tout nous replonge dans la décennie qui a vu la domination du rock psychédélique et la montée en puissance des distorsions. Parce qu'on ne peut pas tous les citer, je ne mettrais que 3 références ici : Hawkwind, Blue Öyster Cult et Led Zeppelin. L'aspect spatial des uns, le groove des autres et des attaques bien placées pour les derniers, en secouant bien fort et en ajoutant d'autres ingrédients, on obtient ce Time & space qui regarde clairement dans le rétro. Perso, j'accroche plus fortement aux titres les plus énervés comme "Soul tricker" ou "Madness" et ne comprends pas trop les délires cuivrés qui apparaissent sur "Bliss & joy" et surtout "Top of the bock" (c'est la fin de l'album mais ça n'excuse pas tout, ça pouvait aussi finir en instrumental déglingo à la guitare ou à l'orgue !). Mais les années 70 étaient un peu folles, non ? Alors quitte à y retourner, autant y aller à fond.

Oli

Publié dans le Mag #71