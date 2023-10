KNTC est un duo lyonnais qui a longtemps cherché la bonne formule avant de se résigner à poursuivre l'aventure par eux-mêmes, assurant à eux deux une bonne partie de tout ce que doit faire un groupe. Entre le COVID et les changements de line-up, c'est peu dire que ce premier album a eu le temps de mûrir... Les titres sont en effet écrits depuis 2-3 ans et certains ont déjà bien vécu sur YouTube, avec un bon nombre de concerts (avec Storm Orchestra, Oiseaux-Tempête, Cherry Pills, Stuffed Foxes...) suite à leur premier EP, ce nom ne t'es peut-être pas inconnu. S'ils ne sont que deux, Lucas et Clément multiplient les expériences pour agrémenter leur pop, un peu de riffs gras par ici, une bonne rasade d'électro par-là, ils ne se ferment aucune porte et alignent les bons morceaux avec une facilité déconcertante. Quand la voix monte, on pense à Muse (sans le côté énervant de Bellamy), quand les machines s'incrustent davantage, on peut évoquer Radiohead, quand le ton se durcit, on peut y voir du Interpol et quand toute se mélange comme sur "Colors", ce n'est plus que KNTC (Editors étant plus rauque) et c'est déjà pas mal !!!