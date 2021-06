Membre fondateur des Melvins , Buzz Osbourne alias King Buzzo a sorti le 14 aout un second album solo : Gift of sacrifice. Assurant déjà guitare et chant, il est complété sur ce projet par le bassiste Trevor Dunn (ex-Mr Bungle, Fantômas). L'album parait sur le label Ipecac Recordings fondé par Mike Patton (Faith No More, Fantômas, Tomahawk, Dead Cross, ex-Mr Bungle). Le rendez-vous semble donc prometteur.



Les Melvins auraient pu signer Gift of sacrifice. L'intention et la démarche artistique sont en bien des points similaires. L'expérience des sonorités qui pousse les musiciens à sortir des chemins de la mélodie traditionnelle en est un bon exemple. La voix du chanteur peignant le glauque dans une dimension théâtrale en est un autre. Mais en marge de son travail avec sa vieille formation, c'est ici une approche plus dépouillée qui est favorisé sur un terrain acoustique. Guitares sèches et violons se complètent idéalement sur l'introduction de "Housing, luxury, energy" pour que l'auditeur puisse entrevoir la beauté dans la noirceur. Le chanteur impose dans la foulée son chant charismatique alternant chuchotements et envolées lyriques. L'univers du morceau est bordé de folie. Un aspect qui semble encore se creuser sur "I'm glad I could help out". Plutôt minimaliste dans la composition, le titre rapidement consommé fait encore ressortir tout l'expression qui passe par le chant. Troublant, "Junkie Jesus" vient s'inscrire en pur essai d'art contemporain. "Science in modern america" est un plongeon dans une peinture sombre qui finit sur des sons aussi étranges qu'inquiétants. Tout en restant dans une approche expérimentale, "Mock she" est plus classique rock. Trevor Dunn se chargera bien sûr de me faire mentir sur plusieurs parenthèses instrumentales. La fin de Gift of sacrifice se fait dans le chaos avec "Acoustic junkie" qui a de larges airs de performance.



Ce second album de King Buzzo est fidèle au musicien qu'il est. C'est une œuvre complète qui dégouline d'une suie aussi noire qu'aride. C'est certes pas très vendeur comme vitrine mais Gift of sacrifice a le mérite de ne pas se présenter comme un fast food. Plusieurs écoutes attentives font prendre tout la mesure de l'ivresse proposée. A défaut de plaire à tous, King Buzzo est un chercheur qui pousse les limites de la musique avec une véritable identité dans ses créations. Une authenticité qui ne frémit pas avec le temps.

Julien