Le duo composé de Mélanie Pain et de Phoebe Killdeer a enfanté un album éponyme. La bio les place entre Les Rita Mitsouko et Dolly Parton, ou comment brouiller les pistes... et il ne faut pas compter sur un titre comme "Zig zag" pour nous faciliter la tâche pour les ranger ou les classer dans une case musicale précise et bien définie. Les deux chanteuses ont déjà collaboré sur le projet de la Nouvelle Vague d'Olivier Libaux et il n'est donc pas étonnant de voir autant de complicité entre elles. Les deux convoquent des riffs vintages voire nostalgiques notamment Funk mais vont également chercher le côté foutraque de Gorillaz avec le feat Dominant G sur le titre "Chiwawa". Les deux complices naviguent entre les Breeders et MGMT dans un patchwork assez bluffant. Le titre "Flashback" ne vole pas son nom. L'album sorti en mars prend toute son ampleur au mois de novembre tant il est solaire et dansant. Les différentes percussions latines, basse funk, guitares électriques piquantes, chant décomplexé, batteries afro beat et claviers 80's sont le meilleur remède contre la déprime liée au changement d'heure et la nuit qui tombe à 17h00. Cet album sera aussi se faire apprécier en plein été un cocktail à la main...