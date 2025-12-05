Cela faisait une paire d'années que je ne m'étais pas remis à binge-watcher des séries. N'ayant pas d'abonnements à des services de streaming vidéo, et ne voulant pas trop ressembler à ce vieux casanier qui chaque soir se retrouve hypnotisé par son poste de TV, je me suis pourtant tourné il y a quelques mois vers Arte pour mater, entre autres, une série chaudement recommandée par une amie : "In my skin". Une comédie dramatique britannique touchante (c'est peu de le dire) dans laquelle une jeune fille doit gérer les problèmes de ses parents... et les siens ! Je n'en dirai pas plus pour éviter de divulgâcher, mais sachez que la bande sonore a retenu également toute mon attention, et tout particulièrement lorsqu'est survenu dans un épisode de la saison 2 la chanson "So we won't forget" du groupe texan Khruangbin. Un titre chill et groovy qui peut paraître assez quelconque de prime abord, mais qui séduit assez vite par sa touche mélancolique, sa basse de velours, et sa voix presque angélique. J'ai voulu en savoir plus sur ce groupe, notamment l'album dont est issu ce titre. Je n'ai pas été déçu !



Mordechai, c'est le nom de cet album. C'est aussi un personnage de la Bible que certains connaissent davantage sous le nom de Mardochée, un judéen. Sorti en 2020 entre les deux périodes de confinement, ce disque est le troisième LP de Khruangbin (qui veut dire "avion" en thaï), qui a déjà un certain succès à cette époque-là, grâce à l'aide de Bonobo qui les a placés sur une compilation, mais aussi à des premières parties prestigieuses (Wu-Tang Clan, Massive Attack, ou encore Leon Bridges avec qui ils ont partagés deux EPs). Bizarrement, je suis totalement passé à côté de ce phénomène, et le pire c'est qu'avec Mordechai tout va s'accélérer d'autant plus (les Texans rempliront trois Olympia dont le dernier date de novembre 2024). C'est dire la qualité de cette œuvre aux sonorités multicolores qui frise le sans faute. Difficilement classable, le trio s'inspire littéralement du monde entier et n'hésite pas à inclure quelques textes aux langues étrangères dans leurs chansons (un peu de français pour "Connaissais de face", de l'espagnol pour "Pelota"). Les rencontres entre chaque membre sont généralement le résultat de points communs plus ou moins surprenant : Laura (basse) et Mark (guitare) partagent leur amour pour la musique afghane, tandis que Donald (batterie) et Mark ont passé leur jeunesse à jouer ensemble dans un groupe de gospel dans une église méthodiste.



En gros, chez eux, tout passe à la moulinette (funk, rock, dub, soul, pop, jazz, disco, sonorités orientales, africaines et latines, rock psychédélique, surf...) dans le but de délivrer des sonorités et compositions uniques et reconnaissables entre mille. Et comme si la musique ne suffisait pas, le look des musiciens fait aussi partie de son charme : une bassiste sexy portant la coupe de Cléopâtre, un guitariste moitié hippie moitié dandy à la frange ajustée, et un batteur portant un chapeau et des parures colorées. Khruangbin pétille dans tous les sens avec ce Mordechai équilibré, soigné (bravo à Steve Christensen pour la prod') et exécuté à la perfection. Succès oblige, son pendant remixé un an plus tard (Mordechai remixes) ne lui fait pas vraiment honneur, donc jetez-vous sur ce disque les yeux fermés si vous faites une OD temporaire de rock ou de metal, et que vous souhaitez profiter d'une période d'évasion. En plus, c'est le meilleur de toute leur intéressante discographie.

Ted

Publié dans le Mag #66