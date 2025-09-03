Si tu es amateur de guitare acoustique et que tu cherches une musique propice à la détente ou au vagabondage de l'esprit, alors tu es tombé au bon endroit. Voici pour toi le premier EP de Kesys, projet solo de Jeff Grimal - un artiste visuel et guitariste ayant joué seul (Prisme) ou au sein de plusieurs formations telles que The Great Old Ones, Demande À La Poussière et Tormenta - débuté en 2019. Pressé à 100 exemplaires, cet EP inaugure une trilogie musicale qui s'annonce palpitante. Il s'agit d'un recueil de 4 titres instrumentaux fusionnant habilement des éléments folk, ambient et post-rock, et dans lesquels la guitare 12 cordes de Jeff est accompagnée par la basse de Benoît Gateuil et la batterie de Simon Renault. EP 1 détient donc les atouts parfaits pour entrer en contemplation grâce à des paysages sonores étirés et évolutifs (un titre dépassant les 10 minutes). Plutôt atmosphérique dans l'ensemble, seule "Merci la lune" vient remuer un tantinet la quiétude du disque sur sa fin, histoire de nous ramener progressivement à la dure réalité. La musique de Kesys reste avant tout une expérience sensorielle pour, je cite son auteur, "se reconnecter à la nature et l'exploration de soi". Donc, si tu as vécu une journée difficile, accorde toi juste 30 minutes et laisse toi emporter par les mélodies apaisantes de cet EP.

Ted

Publié dans le Mag #65