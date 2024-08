Quand Montréal vient à nous, il faut avouer que c'est touchant. Et quand un groupe de la trempe de Karkwa nous fait l'honneur de nous envoyer un disque pour en toucher quelques mots dans un modeste, mais non moins impeccable magazine en ligne, c'est flatteur. Le quintet nord-américain a sorti l'an passé Dans la seconde, son cinquième album en un quart de siècle de carrière (et une pause de treize ans tout de même). Dans un style pop indie rock, le groupe (présente neuf chansons abouties dans un disque aussi agréable à écouter qu'à regarder. Car outre la pochette (œuvre du peintre Bernard Lavoie), cet album va te faire voyager et te faire découvrir les jolis paysages sonores d'un groupe qui, certes, à de la bouteille et propose une musique... enivrante. Tantôt lumineux ("À bout portant", "Dans la seconde") tantôt énigmatique ("Parfaite à l'écran", "Gravité"), Dans la seconde mérite d'être écouté et surtout d'être entendu, tant la richesse de ses sonorités et la pureté de ses compositions instinctives et loin d'être singulières requièrent un savoir-faire digne d'un orfèvre expérimenté. Pour l'anecdote, la voix de Louis-Jean Cormier m'a rappelé celle de Daran (auteur des excellents albums 8 barré et Déménagé), aujourd'hui expatrié... au Québec ! Bref, Dans la seconde est un chouette disque, et je te laisse le même laps de temps pour aller l'écouter (et l'apprécier).