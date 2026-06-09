Karaba, c'est la méchante sorcière de Kirikou, le Qarabağ FK est un des meilleurs clubs de foot azerbaïdjanais, Karaba F.C. est un groupe parisien qui joue avec ses émotions comme avec les nôtres. C'est bien simple, je me suis vu rajeunir d'une vingtaine d'années à l'écoute de leur Symbionts dont l'emo-core rappelle celui de Funeral For A Friend, Thursday, Hundred Reasons ou encore The Hurt Process, The Blueprint ou Fony (voire Tang pour citer des frenchies), pour ceux, qui, comme moi, ont adoré cette époque où les groupes se mettaient à nu, avec des voix aussi écorchées que leurs guitares, des rythmes qui se calent sur ceux du cœur et un équilibre de forces et de faiblesses qui rend chacun des titres aussi dynamique qu'adorable. Après deux EPs, le quatuor se dévoile davantage, nous invite dans leurs discussions (le rôle des deux chants est très bien pensé), alterne les ambiances et se révèle particulièrement efficace quand il insiste un peu sur la tension et varie les sonorités. "Neighbours", "Trail" et "Always aging" sont donc à écouter en priorité si tu aimes désosser des mélodies pop pour en faire un tartare d'indie rock.

Oli

Publié dans le Mag #69