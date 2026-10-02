Découvert il y a peu près un an, Kaederic remet ça avec un nouveau "4 titres" et si je comptais pouvoir mieux étiqueter le groupe avec ces compositions, c'est raté. Le Niortais ne s'est toujours pas fixé de limite et continue d'explorer les univers qu'il apprécie, charge à l'auditeur de s'accrocher pour le suivre. Si c'est relativement facile sur "Lie" (même avec quelques éclats de chants très hauts perchés), c'est moins évident sur le goth-martial "Pearls of blood" (mais dont le travail final sur les percus est bien senti) ou la galopade électro de "Horses". Entre les deux, j'ai apprécié sans réserve "Brother" qui manie aussi bien le son clair que la disto (avec un tout petit côté Tool vraiment pas déplaisant). Avec un éventail d'inspirations aussi large et un nombre de titres aussi réduits, c'est difficile de se faire une idée définitive sur cet EP, au sein d'un album plus long, les petits passages qui m'ont moins plu seraient passés quasiment inaperçus, à l'heure du streaming et des playlists, je n'en garderais que deux... Et toi, ajoute "Lie" à ta liste de clips à voir absolument !

Oli



Publié dans le Mag #71