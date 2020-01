You Say Amen I Say Sword The Invisible Child Hey Ha Hey Ha Lost In Transition ILTAPEALAIDEDOS And The Serf Caresses The Head of His Lord The Boring Age In The Trance The Knight The Doom

Et si Past // Middle age // Future était l'album de la consécration ? Rôh ! Ça va, on peut déconner deux secondes. Toujours est-il qu'après la découverte du troisième album de La Jungle, sorti en avril conjointement chez Black Basset Records, Rockerill Records et À Tant Rêver Du Roi, la notion d'amour éternel pour les Wallons commence à faire son chemin. C'est simple, si tu as été émerveillé par les deux premiers, alors ce nouvel opus te touchera en plein cœur. Le cocktail de noise-rock hypnotique fait majoritairement d'éminents mouvements cycliques n'a pas changé d'un iota, et pourra presque te rappeler les grandes heures des rave party. Seule l'introductive "You say amen you say sword" joue la carte du mystique par son insondable vague sonore ténébreuse. Mais La Jungle ne se limite pas seulement à des boucles contagieuses, il sait aussi faire infléchir ses morceaux en y intégrant des parties moins tumultueuses avec des ambiances finement soignées ("Lost in transition", "And the serf caresses the head of his lord") ou, à l'opposé, envoyer du riffing math-rock fulgurant à l'image de "The knight the trance". Cette musique farouche, rythmée d'une batterie imperturbable aussi précise qu'une imprimante 3D, et guidée par des bidouillages conçus par une 6 cordes, quelques outils et des tournures vocales restreintes, nous a encore mise au(x) pas.

Ted