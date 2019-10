Ce sont les deux Belges de La Jungle qui se sont prêtés cette fois-ci au jeu de l'intervi-ou. En pleine tournée de leur nouvel album Past//Middle age//Future (dont notamment un show magistral récemment à La Ferme Electrique), ils ont eu l'amabilité de prendre (perdre?) un instant pour répondre à nos questions débiles. On les remercie chaleureusement et on ne saurait que te recommander d'aller en urgence les voir sur scène pour prendre ta claque.

Math-Rock ou Techno-Noise ?

Roxie : Techno-noise. Le math-rock, c'est fini.

Jim : Technoise



Tour de France ou Liège-Bastogne-Liège ?

R : Juste Liège c'est bien.

J : Boulets.



Perceval ou Lancelot ?

R : Qui c'est ?

J : Gideon Chase.



Évolution ou révolution ?

R : Vous devriez poser cette question sur votre Skyblog.

J : L'évolution est une perpétuelle révolution de la nature.



Ferme Électrique ou Cirque Électrique ?

R : Que des copains !

J : Même combat.



Avant ou après minuit (pour jouer) ?

R : Ça dépend si j'ai faim.

J : Avant, sinon la fête est finie quand tu remballes.



Binaire ou ternaire ?

R : C'est pas une question pour un groupe de math-rock ?

J : Binaire de Marseille bien sûr !



Chien ou chat ?

R : Ça dépend si j'ai faim.

J : Dépendance ou indépendance.



Format court ou format long ?

R : Ça dépend toujours si j'ai faim.

J : Sans formatage.



Claquettes ou tongs ?

R : Rendez-moi mes Vans !

J : Des 'tiags peut-être...



Monter ou ranger le matos ?

R : Où est mon drumtech ?

J : Monter le son.



Crowdfunding ou "Demerden sie sich" ?

R : Ça fait dire la même chose je crois, mais tous ensemble.

J : Do it together !



Jim Morrison ou Roxy Music ?

R : Roxie Music (rires).

J : Jim Morrison Binwette.



Coupe Mulet ou Queue de rat ?

R : C'est dégueulasse.

J : Brosse.



Steve Dujacquier ou Steve Dujacquier ?

R : John Roo.

J : <3 <3.



Past, Middle age ou Future ?

R : Future.

J : Present.

Merci à Didier de Black Basset Records.

Photo : © Jekyll N' Hide

Ted