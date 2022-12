Little Ones Cuddly Toy Explore the World Laughing Gas To The Brim Mermaid Stolen Guitar Lie to Yourself Capybara Wind At My Back Angels Little One

Comment ai-je entendu parler de Julien Bitoun, peut-être vous demandez-vous ? Eh bien, son nom résonne pas mal dans les couloirs quand on va aux concerts de Christophe Godin, Bumblefoot ou Freak Kitchen. Des endroits où j'avoue aimer traîner. Bitoun a aussi travaillé chez Guitar Part, magazine musical pour les gratteux en herbe, et comme j'en ai pas mal consommé les vingt dernières années, son nom m'a dit tout de suite quelque chose.



Bref, la carte de visite prouve de suite que ça tricote à la guitare. Ceci dit, associé à ses "Angels", Bitoun ne nous envoie pas une déferlante de notes ou du métal zarbi sur cet album. On y retrouve en réalité du rock'n'roll à l'ancienne, avec des couleurs bluesy. La technique musicale ne s'impose pas du tout, bien au contraire, c'est toujours très raffiné tout en étant super bien joué. On ne passera pas non plus à côté de la qualité du mix et du son qui ont clairement été très soignés et qui rend un très bel hommage au style.



Little ones offre douze titres rock très propres et bien produits, avec une voix douce et fragile, le tout chanté en anglais. Les morceaux se suivent et ne se ressemblent pas : on se retrouve transporté dans le passé, avec une vibe très 70's, et ce, jusqu'à la pochette de l'album qui est assez psyché. La section rythmique sert les morceaux à leur juste valeur avec une basse carrée et une batterie assaisonnée aux percus. Enfin, une guitare très riche en ressources passant de l'électrique à l'acoustique, de la 12 cordes au slide... Pour faire court, un très bon album assez rétro qui met de bonne humeur !

Jérôme_tFb