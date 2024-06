L'été dernier, je reçois un message de Nico (ENOB, Miss Dalloway, Do The Dirt, Lena Circus) m'annonçant la sortie de Faire la secte, le premier album de son nouveau groupe, Jour J Mental. Ça tombe au pire moment, les vacances puis une rentrée de maboule qui durent plusieurs mois avec une importante pile de disques, sans compter les sempiternelles chroniques à rattraper... Je trouve enfin le bon moment pour me plonger dans cette œuvre dont la finesse et la sauvagerie reste encore imprimées dans mon cerveau au moment où j'écris ces lignes. J'abhorre les tops, mais je vais faire une exception pour cet album qui l'est tout autant dans le paysage du rock français actuel.



À l'arrache, parce que je préfère consacrer mon temps à le dévorer que d'en parler, voici donc le top 8 des bonnes raisons de prêter vos deux oreilles illico presto à ce Faire la secte de Jour J Mental :



1/ Déjà, le nom du groupe et de l'album devraient interpeller tout le monde. Non ?



2/ Il y a deux membres de feu ENOB dedans, et surement les plus tarés de la bande en termes de folie créative (Yakoo au chant et à la guitare, et Nico à la gratte). Quand on a connu et apprécié ce groupe là, en général, on ne tergiverse pas trop, on s'empresse de découvrir Jour J Mental.



3/ Putain, mais ce chant... Tellement incarné, possédé, enragé, peut-être même poétique, qui sait ? Et le tout en français, vindieu ! La classe totale ! Avec l'impulsivité de Yakoo, c'est déjà 50% de l'album réussi.



4/ L'autre 50% sont pour les compos. Là aussi, c'est terrifiant, brutal, hypnotique, immersif, profond... Un mélange de noise, d'indus, de post-punk, un brin de post-rock aussi, un peu de chaud et beaucoup de froid. Les mots me manquent, mais l'expressivité des guitares est totale, ce qui est normal puisqu'il n'y a que ça hormis la batterie.



5/ En parlant de batterie, tiens, je ne connaissais pas ce Jeremy Chinour, l'ex-batteur de Radiant et son jeu tout en subtilité et fluidité. Il est un atout indéniable à la qualité de ce Faire la secte.



6/ Parce qu'on ne comprend rien aux paroles, et je préfère que ce soit ainsi. On ne sait jamais, une mauvaise interprétation peut flinguer le jugement d'un disque. Et comme j'aime bien les premières impressions... Ce sont les meilleures, on est d'accord là-dessus ?



7/ Il a été enregistré à Pantin. Et j'habite Pantin, capitale du monde (désolé les Johnny Mafia).



8/ Aucun titre n'est sans intérêt. C'est rare dans un album. Tu veux du lancinant qui te tourmente ? En v'là avec "Le mal de la fosse", "Memento mori" ou "Pour te plaire". Ou plutôt quelque chose qui te pulse ? Essaye "La main ô diable" ou "Tu saignes du ciel". Je te le répète une dernière fois, tu ne vas pas t'emmerder avec ce vigoureux et effrayant Faire la secte.

Ted

Publié dans le Mag #59