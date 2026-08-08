Cette interview suit le fil d'un disque qui avance à pas feutrés, mais avec une détermination tranquille. On y parle de lutte et de persévérance, de chansons nées dans le silence plutôt que dans le vacarme d'une salle de répétition. Entre images de cinéma intérieur et personnages qui guident l'écriture, l'artiste dessine sa méthode... sans jamais la figer. Les influences sont là, assumées, mais elles laissent la place à une voix personnelle, à une manière bien à lui de raconter.

Commençons par le début. Endeavours est un mot qui porte des idées d'effort, de tentative, de persévérance... Quand tu l'as choisi, c'était plutôt un fil directeur pour le disque, ou une façon de décrire la période pendant laquelle tu l'as écrit ?

Les deux, d'une certaine manière. Je traversais une période difficile dans ma vie personnelle, mais nous voulions aussi montrer que, parfois, les meilleures choses naissent de l'épreuve.



Cet album semble feutré, comme s'il te parlait à l'oreille plutôt que d'essayer de remplir une salle. Est-ce que c'était l'intention dès l'écriture, ou est-ce que la production a "baissé la lumière" après coup ?

Encore une fois, les deux ! Les chansons venaient clairement d'un endroit de réflexion calme plutôt que d'un groupe en train de jammer des idées dans une pièce. La production s'est emparée de cette idée et l'a renvoyée en miroir.



Ce qui frappe vite, c'est à quel point il paraît habité, très narratif, presque cinématographique. Quand tu composes, est-ce que tu vois vraiment des scènes, comme un film intérieur, ou est-ce que tu construis d'abord la chanson et l'imagerie arrive ensuite ?

Il n'y a pas de règle stricte dans le processus d'écriture. Ça peut commencer par une image, ou ça peut commencer par une mélodie. Mais, de manière générale, tu es souvent guidé par un personnage ou une histoire.



Beaucoup de gens t'ont présenté à travers des comparaisons comme Cohen, Waits, Cave. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te fait, fierté, gêne, pression, et comment tu t'assures que ces références ne prennent pas toute la place ?

La pièce est assez grande pour nous tous ! Il est naturel d'être inspiré, consciemment ou inconsciemment, par les musiciens et les écrivains que tu admires, et la comparaison me flatte, mais j'espère que, quand tu fais un disque, tu peux exprimer tes expériences et tes sentiments dans ton propre style et avec ta propre voix.



Si on enlève les étiquettes une minute, à quel moment tu t'es dit : « Ok, là ce ne sont plus seulement des influences, c'est mon identité qui apparaît » ?

Je suis toujours simplement moi.



Tu te décris comme italo-américain, avec une enfance à New York. Est-ce que tu sens plutôt ce mélange dans ton écriture, dans la façon de raconter, dans les images, les personnages, ou dans la musique elle-même ?

C'est difficile de répondre objectivement à cette question, mais je pense que toutes les différentes étapes de ma vie trouvent, d'une manière ou d'une autre, leur chemin dans tout ce que je crée.



Et en termes de "formation" ou de parcours, est-ce que tu as été davantage façonné par ce que tu as écouté (disques, films, livres) ou plutôt par les lieux et les gens que tu as rencontrés ?

Tout ce que tu vis te façonne à un certain niveau. Il est presque impossible de quantifier jusqu'à quel point. Une seule conversation dans un bar, un soir, peut te marquer de manière indélébile, mais tout autant qu'une chanson entendue à la radio quand tu étais enfant peut se glisser sous ta peau et ne plus jamais te quitter.



On sent que tu tiens beaucoup aux mélodies, elles s'installent et restent. Tu pars généralement d'une mélodie, d'une "accroche" et tu construis autour, ou tu laisses la mélodie arriver après avoir trouvé la texture et l'histoire ?

Je suppose que c'est une chose italienne. Que ce soit un air de Puccini ou un refrain de Battisti, on aime une bonne mélodie. Comme je l'ai dit, parfois le film vient avant la bande-son et parfois, c'est l'inverse, mais les mélodies sont certainement cruciales.



L'album est court, dense, sans remplissage. Ça ressemble à un choix. Tu préfères l'idée d'un disque qu'on peut remettre en boucle plutôt qu'un format plus long qui déborde ?

Court et doux, c'est toujours mieux. Le comédien doit toujours quitter la scène pendant que le public rit encore. Comme le dit la chanson : « Leave them wanting more... » (« Laisse-les en vouloir plus... »)



Quand tu écris, tu penches davantage vers la confession (toi au centre) ou vers le récit (toi comme narrateur mettant en scène d'autres vies, d'autres versions de toi) ?

Là encore, parfois une chanson est purement confessionnelle, tandis que d'autres fois, tu endosses un personnage pour explorer un thème ou raconter une histoire depuis un point de vue particulier.



Tu as co-produit avec Mike Dubue et Taylor Kirk. Quand tu les as fait venir, tu savais exactement ce que tu voulais, ou tu cherchais des gens capables de te sortir de tes habitudes ?

Je savais qu'on pouvait se faire confiance en studio. Il y avait une sorte de mode opératoire souple, mais l'excitation en studio vient de l'inattendu, des surprises. Tu randonnes vers une destination, mais tu perds ta carte, tu prends un autre chemin et tu te retrouves quelque part où tu n'avais pas prévu d'aller.



Comment ça se passait en studio au quotidien ? Beaucoup de conversations et d'essais-erreurs, ou des décisions rapides, instinctives, du type "ça reste, point" ?

C'est comme la vie. Certaines choses viennent très vite et naturellement, d'autres demandent du temps, du travail et des efforts. Ce qui compte, c'est de savoir quand tu as trouvé de l'or.



Il y a une forte cohérence, la même atmosphère, mais sans monotonie. Tu as pensé l'album comme un tout dès le départ, ou tu as découvert cette cohésion en alignant les chansons ?

La cohérence vient de l'ensemble du processus. L'écriture, l'interprétation et l'enregistrement. Ça a clairement aidé que l'album ait été enregistré dans un laps de temps court, dans un seul studio. Cela a permis de mettre toute l'ambiance du projet au point et de consolider le tout. Comme une vieille photographie en cours de développement, au début, ça bouge et ça change, puis ça se fixe en une image permanente. J'espère que cette image capture l'intention du photographe.



"Overboard" ouvre le disque et donne tout de suite le ton, avec ce motif de clavier. Quand tu as choisi l'ordre des titres, tu cherchais à accrocher l'auditeur immédiatement ou plutôt à dire "voilà la pièce, assieds-toi, on reste ici" ?

Exactement, "Tire une chaise, sers-toi un verre, parlons."



Sur "Lying low", il y a des couleurs qui évoquent une musique de film, une sorte de "western intérieur". Tu as des références de cinéma ou de compositeurs qui te suivent ? Et comment tu fais pour que ça reste une nuance plutôt qu'un clin d'œil ?

Il y a des compositeurs de cinéma que j'admire profondément, comme Bernard Herrmann. Comme je l'ai dit, tes influences trouvent inévitablement leur place dans ton travail, d'une manière ou d'une autre. Mais pour éviter le pastiche, il est important de faire entendre aussi ta propre voix.



"Saint Marie" peut paraître assez frontalement néo-gothique. Tu aimes jouer avec ces codes, même flirter avec le cliché, parce que tu sais qu'après quelques écoutes la chanson révèle autre chose ?

Je suppose qu'il est toujours important d'apporter quelque chose de différent à un trope familier. Lui donner un twist, ou une piqûre au bout de la queue. C'est ce que David Lynch faisait si bien. Tout semble familier et conventionnel au départ, puis il te retire le tapis sous les pieds et tu te retrouves soudain en eaux non cartographiées.



"Time is a healer" a ses voix féminines qui adoucissent, ou contredisent, la rugosité de ta voix. Tu les as pensées comme de la "lumière" dans le morceau, ou comme une vraie tension dramatique, presque un dialogue ?

J'ai simplement toujours aimé la texture que des voix différentes apportent à un enregistrement.



Quand "Bright morning doubt" arrive, on sent plus d'air, plus de lumière, mais une lumière prudente. Tu voyais l'album comme un trajet émotionnel, avec des portes qui s'ouvrent lentement, ou tu résistes à l'idée d'un récit trop programmé ?

Je n'aimerais pas prescrire trop de sens à des détails aussi spécifiques. Les meilleures œuvres, dans n'importe quel domaine, peuvent t'ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités, mais elles ne te prendront pas par la main pour t'y conduire. Elles peuvent t'offrir une carte, mais c'est à toi de marcher. C'est un endeavour (une entreprise, un effort).



Vers la fin, "On the mend" puis "Wounded Love" paraissent plus amples, plus lyriques. Tu as écrit cette fin en te disant "il faut que ça s'ouvre", ou la logique naturelle des chansons a imposé ce souffle ?

Comme je le disais, même dans les périodes de vraie noirceur, il peut y avoir des moments de soulagement. La joie et le chagrin ne sont finalement que deux faces d'une même pièce, et j'essaie d'explorer ça à travers le travail que je fais.



Et du côté visuel, la pochette en noir et blanc semble très parlante, comme un choix de film classique, sans maquillage. Qu'est-ce que tu voulais que cette esthétique dise ? Intemporalité, retenue, une forme de vérité ? Et comment as-tu choisi l'image, la texture, le "grain" du disque ?

Je pense que beaucoup de cela vient du studio à Naples où nous avons enregistré l'album. C'est un endroit magnifique, en plein centre de la ville, où une partie des grandes musiques de film a été enregistrée au fil des années. Quand tu y vas, tu as l'impression de remonter dans les années 1950, et tu pourrais y croiser Frank Sinatra en train d'enregistrer une voix, ou Nat King Cole au piano. L'esprit de cet endroit a certainement trouvé sa place dans l'album.

Merci à Joseph et Bruno pour la mise en relation.

Photos : Carmine Covino.