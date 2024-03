Un COVID, une expérience métallique, une série de concerts et revoilà Jose and The Wastemen en pleine forme avec 4 titres rock'n'roll qui déboîtent des hanches et mettent de côté la folk, le blues et la country pour revenir au groove et aux guitares saturées, "1, 2, 3, 4" et c'est parti. Pas d'intro, pas d'échauffement, "Monkey on my back" attaque pied au plancher, chant rageur, avec un gros problème sur le dos, Jose n'a pas envie de rire mais plutôt de s'en débarrasser d'où les nombreuses gesticulations qui provoquent notre envie de l'imiter. Le temps de redéfinir le style du groupe (rock, rock, rock) avec des groupes de batterie et un riff efficace qui s'efface derrière un petit solo que l'on est déjà à "Am I mad", un titre qui, avec un traitement différent du son, aurait très bien pu paraître du temps des Firecrackers tant il est blindé d'énergie. Après ces trois étoiles filantes, il fallait calmer le jeu et en donner un peu pour les amateurs du vieux Jose : "Down so long" serpente autour d'un feu de bois, fait sonner la guitare comme dans les années 70 et vacille comme si le côté fébrile du grunge croisait le côté aventureux du prog. C'est un travail d'équilibriste très touchant qui brouille les pistes pour la suite. Enfin, peu importe la direction qui sera prise, on les suivra.