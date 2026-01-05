Moins d'un an après le périple mélancolique et nerveux de Mimi réalisé avec son groupe Corridor, Jonathan Personne revient en solo avec un quatrième album, intitulé Nouveau monde, où la sensibilité côtoie aussi une certaine forme d'exubérance. À ce titre, dès l'ouverture du disque, "La vie, la mort" nous cueille à froid par son rock survitaminé qui ressemble à une collision heureuse entre un banal générique de série télé et un titre des Stooges (sûrement le passé punk du Québécois). Ce morceau étonne d'ailleurs par son côté un peu trop frontal en comparaison à ce qui suit. Il donne une impression de faux départ volontaire avant que l'album ne se pose et révèle toute sa palette. Différentes teintes de nostalgie se mêlent à une fantaisie débridée.



Nouveau monde est un recueil de morceaux issus de plusieurs périodes de création, écrits dans différents endroits (studios, appartements, chalet), qui n'avaient jamais eu la chance jusque-là d'être réanimés et qui ont trouvé une seconde vie sur disque. On sent que ce "petit bac à recyclage", comme l'appelle ainsi l'intéressé, est un petit plaisir sans pression, contrairement à ce qu'il a vécu avec Mimi. Ce nouvel album convoque autant la pop solaire et cosy que le folk lo-fi et psyché, en passant par le rock lancinant et embrumé. Un patchwork totalement assumé par Jonathan, façon mixtape, comme certains de ses albums de jeunesse, citons le Check your head des Beastie Boys et le Mellow gold de Beck. Même les sentiments qui nous envahissent quand on le parcourt religieusement n'échappent pas à cette sensation de kaléidoscope. Nouveau monde peut-être en effet lumineux, triste, candide, aventureux, bariolé, espiègle, généreux, libre, sentimental, onirique, spontané, etc...



Si tu connais et apprécies déjà l'univers de Corridor, tu ne seras pas totalement surpris par ce que dégage ce disque. Pour les autres, nous leur souhaitons la bienvenue dans le monde merveilleux de Jonathan Personne !

Ted

Publié dans le Mag #67