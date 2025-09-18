JOI est un duo d'Annecy, formé en 2019 autour d'un bassiste et d'un batteur-chanteur. En novembre dernier, ils ont présenté Piece of a new light, un nouvel EP de 6 titres qui mixe punk-emo-rock, post-rock, et noise-rock. La formule est alléchante et ambitieuse pour ces genres musicaux majoritairement joués à plus de deux musiciens. Composer en duo basse-batterie provoque pas mal de questionnements car il faut généralement combler le manque de guitares. Comment ? Soit tu proposes quelque chose de très technique et bourrin, type Boucan ou Lightning Bolt, et ça passe crème, soit tu centres ta musique sur la mélodie avec une grosse disto basse et des petits gimmicks avec un groove imparable, comme peut le faire Gâtechien, et là aussi ça passe crème, ou alors tu la joues plus rock 'n' roll passe-partout qui fait danser les foules et ça donne Death From Above 1979 ou Royal Blood, des duos qu'on ne présente plus.



Dans ce Piece of a new light, on sent que JOI tente de prendre un peu de tout ça et d'en faire sa propre sauce, mais se heurte par moments à des titres qui manquent cruellement de... guitares, surtout sur les parties punk énervées. Sûrement une histoire de fréquences, de disto pas déclenchée au bon moment, d'un manque de profondeur et de couches, alors que dans le même temps la production est énergique et très bien réalisée. Je trouve JOI beaucoup plus intéressant quand il simplifie sa musique et présente la déliciosité de la lenteur de son post-rock, comme sur les premières parties de "Forestry disease" et "Come and get me". "Hope", qui combine et équilibre bien le diptyque calme/tendu, est le morceau le plus réussi avec son chant désabusé et évolutif. Chant qui montre quelques fois des rechutes d'accents français dans la langue de Shakespeare, mais contrebalancé par une belle vision mélodique.



Avec ce nouvel EP, JOI expose de belles idées, puise aussi son inspiration dans un répertoire qu'on valide haut la main, mais doit probablement revoir ou réfléchir sur certains petits détails cités plus haut avant de livrer son premier album.

Ted

Publié dans le Mag #65