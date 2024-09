Ça fait un petit moment qu'on souhaitait tailler la bavette avec le quatuor de Sens. L'arrivée de ce quatrième album était donc l'occasion de les rencontrer, dans les loges de La Maroquinerie, quelques heures avant une release party qui allait tenir toutes ses promesses. C'est avec une binouze en main, offerte gentiment par le groupe, que nous attaquons cet entretien majoritairement centré sur le nouvel album. C'est parti !

2024 : Année du dragon est votre quatrième album. Est-ce qu'on peut dire que cet album marque un tournant dans l'aventure Johnny Mafia ?

Théo (chant/guitare) : Au niveau du son, c'est sûr.

Fabio (guitare) : Ouais, ça suit la courbe.

Théo : Je dirais que ça poursuit le virage.



Vous nommez toujours vos albums de manière un peu drôle/décalé, là c'est 2024 : Année du dragon : qui a eu l'idée ?

Fabio : Ah bon ? On a des titres d'albums drôles, nous ? (rires) Will, ca vient de toi le nom, non ?

William (basse) : Peut-être lors d'une discussion oui, mais je crois que l'idée, on l'a eue tous ensemble quand on était en studio.

Théo : Oui, je m'en souviens, c'est venu comme ça, on était en train de boire un verre après une journée de studio...



Vous avez déclaré que c'était l'album le plus travaillé. Mais en quels termes ?

Fabio : Au niveau du son et des arrangements, je dirais. On avait fait des pré-productions à Sens, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Théo travaille dans un studio dans notre ville et on a pu avoir le temps de travailler les arrangements là-bas, pour savoir ce qu'on allait mettre, à quel moment, et dans quel morceau. On a utilisé le clavier, des petites percussions...

William : Les pré-prod, on en faisant un petit peu avant, mais moins que pour ce nouvel album. L'idée, c'était d'être le plus efficace possible avant d'arriver au studio, et de ne pas avoir de déception à ce niveau-là, de peur de ne pas avoir de temps pour faire ces arrangements.



Pourquoi, vous aviez plus de temps pour préparer le studio sur les anciens albums ?

Fabio : Non, pas forcément.

William : Non, on avait encore moins de temps.

Fabio : Ouais, encore moins de temps, mais ce qui fait la différence avec ce nouvel album, c'est que ses morceaux sont plus fournis et développés que ceux d'avant. Par exemple, concernant les mélodies des chants, on a poussé cet aspect-là.

Théo : Oui, et puis il y a les sons également, on a pris beaucoup plus de temps pour les choisir. Les sons de batterie, la caisse claire, la grosse caisse, sans parler des sons de guitares...



Comment vous est venu le choix de bosser avec Francis Caste ?

William : Comme beaucoup de groupes s'apprêtant à faire le choix du producteur, on s'est posé la question de savoir où aller pour enregistrer et on a pensé au dernier album des Pogo Car Crash Control qui avait été fait dans le studio de Francis (NDLR : Studio Sainte-Marthe à Paris). Même si ce n'est pas le même style musical, on était tous assez convaincus par le son qu'il propose et que c'est ce qui nous fallait.

Théo : Il y avait une précision dans le son, une production très propre, quelque chose de très produit, moins garage dans le son, et c'est exactement ce qu'on cherchait.



Quels sont les différences d'enregistrement entre ce dernier album et les précédents ?

William : Principalement, la méthode. On bossait du lundi au vendredi, on avait nos week-ends.

Théo : Ouais, on se sentait un peu salarié...

Fabio : C'est effectivement un emploi du temps qu'on n'a pas l'habitude d'avoir.

William : C'était différent pour Sentimental, on était allé à Lyon au Warmaudio, on avait des journées plus longues, on dormait sur place.

Théo : On enregistrait d'un bloc, 14 jours d'affilée.



Enzo me racontait que Francis l'a bien fait chier avec ses parties de batteries, en lui demandant notamment de simplifier ses breaks. Est-ce qu'il a fait pareil avec vous autres ?

Théo : Plus précisément, il lui a plutôt demandé de simplifier ses rythmiques, plutôt que ses breaks.

William : Il n'a pas été chiant, on était là pour ça justement. C'est ce qu'on attendait de lui. Pour obtenir cette clarté qu'on aime dans la production de Francis, il n'y a pas que le son à prendre en compte.

Fabio : L'objectif en allant chez lui, c'était d'avoir des moments plus impactant quand les refrains arrivent, il fallait que ça pète, et pour obtenir tout ça, il nous a fait faire des ajustements, conseiller de changer des petits trucs ci et là, alléger des parties pour que le reste pèse plus.



Je trouve que cet album a une touche punk californien, "Vomit candy" fait clairement penser à du Sum 41, ils sonnent plus ricain dans l'ensemble que les deux autres. C'était une volonté ou un pur hasard ?

Théo : Ouais, alors, peut-être pas pour Sum 41, mais on a clairement des influences américaines très marquées par le son rock 90's, comme Weezer ou d'autres dans cet esprit. Ce sont des groupes qu'on écoute encore beaucoup. Surement qu'inconsciemment, dans le son, on s'en inspire.

William : On a fait écouter à Francis 2 ou 3 références d'albums dont parle Théo, alors ça joue peut-être.

Fabio : Ouais, mais si on lui a fait écouter des références, ce n'est pas tant au niveau du son, c'est plutôt la manière d'incorporer des arrangements. Le son qu'on a sur le nouvel album ne ressemble pas du tout au son qu'on lui a montré.

Théo : On lui a fait confiance. Le son qu'il a sorti sur l'album, c'est bien le nôtre mais surtout, c'est le sien.



En parlant de "Vomit candy", vous avez entendu la reprise acoustique du duo Copycat ?

Tous : Oui, pas mal du tout.



Le garage des débuts, vous l'avez vraiment mis de côté, non ? C'est plus à la mode ?

Théo : Tu sais, nous on suit les tendances, hein !

William : C'est l'évolution naturelle du groupe, on progresse tout doux, on fait ce qui nous correspond, ça bouge gentiment, on n'est pas non plus à des lumières de nos débuts. Et puis, on a de plus en plus la possibilité d'enregistrer comme on veut. C'est un peu tout ça en même temps, quoi.

Théo : Si on avait eu la possibilité d'enregistrer notre premier album chez Francis, on n'aurait pas craché dessus. On aurait d'ailleurs eu un son moins garage, tout du moins en partie je pense. Parce qu'à l'époque, on écoutait aussi pas mal de groupes garage rock, avec un son "plus brut".



J'aime bien les petites nouveautés que vous avez apportez sur l'album, comme sur la fin de "Gimme some news" avec ce xylophone, la basse dissonante sur "Sting", la fin en fade out de "Keep an eye on me", ou la fin de l'album avec "Hammer" qui se termine en mode zen. Ce sont des idées qui ont été pensées en studio ou bien avant ?

William : Un peu des deux. Par exemple, la fin de "Gimme some news" avec le xylophone, ça a été créé en studio.

Théo : Pareil, pour la fin de "Hammer".

Fabio : Francis s'est vraiment bien lâché comme il faut sur les effets, notamment ceux des guitares.



Et au milieu de tout ça, il y a ce foutu tapping qui est de retour sur la fin de "Green eye". C'est un gimmick que vous ne lâcherez plus ?

Théo : Je sais en faire, alors autant en profiter, et en faire profiter !



Comment on intègre ces nouvelles chansons avec le répertoire d'avant ? Vous arrivez à trouver un équilibre pour la bonne tenue du concert ?

William : Écoute, plutôt bien oui.

Théo : On flippait un peu au début pour trouver le meilleur ordre des chansons en plaçant les nouvelles dans la setlist. Là, on a trouvé je pense quelque chose qui fonctionne bien.

Fabio : A tel point qu'on les joue presque toutes, il y en a qu'une qu'on a exclu du set.



Sont-elles plus difficiles ou faciles à jouer en live que les autres ?

Théo : Comme les précédents albums, il faut une période d'adaptation pour vraiment bien les maîtriser en live.

Fabio : Plus on les joue, mieux elles sont.



Contrairement à la précédente, je trouve que la pochette de 2004 : Année du dragon a été travaillée. On dirait presque une peinture, mais apparemment ce serait une photo, où on constate encore votre côté chauvin avec des produits en partie bourguignon. C'est une commande du groupe ? Et qui l'a réalisée ?

William : Non, en fait, toutes les idées de la pochette viennent des gars qui ont fait la photo. En revanche, le choix du chien, c'est nous. C'était une petite chienne qui était sur la place Sainte-Marthe, située à côté du studio d'enregistrement, on l'a empruntée pour faire la photo.

Fabio : On l'a amenée dans le studio photo qui est attenant au studio de Francis, c'est une composition avec de la fausse pelouse et des objets. La photo a été faite en argentique avec un filtre paillette et elle a été à peine retouchée. Les auteurs sont les frères Tanchaud qui gèrent la société Sunbath, qui avaient déjà fait la pochette de l'album d'avant. Sauf que pour Sentimental, on avait choisi l'une de leurs photos déjà existantes. Dans le cas du nouvel album, on leur a demandé de nous faire un truc.



Ah, pour Sentimental, j'étais persuadé que c'était un de vos proches qui a pris une photo au smartphone d'une mamie en train de vous prendre en photo sur scène...

Fabio : Ah non, ce n'est même pas nous sur scène !

Théo : Par contre, la petite scène qu'elle prend en photo, on la connait. C'est une scène de village dans le coin de Sens où pas mal de groupes du coin ont déjà joué.



Vous avez une obsession pour les chiens ? La pochette, et puis le sujet du clip de "Vomit candy"...

Théo : Le clip s'est déroulé dans un centre d'agility, un sport canin avec des obstacles.

William : Le chien présent dans cette vidéo est vice-champion d'Europe, je crois.

Théo : Ouais, peut-être bien. En tout cas, le chien et son maître sont de vrais pro de cette discipline là-bas.

William : Ce sont des amis vidéastes connus sous le nom "La Salle Affaire", et qui avaient déjà fait le clip d'"I'm sentimental", qui ont géré tout ça. Ils ont de bonnes idées.



Il y a un truc que j'ai remarqué, vous n'avez jamais eu d'invités sur vos albums ? Johnny Mafia est-il exclusif ?

Fabio : Ouais, je me suis fait la remarque il n'y a pas si longtemps. Il y en a très peu dans le rock, je trouve ça dommage.

William : C'est-à-dire que l'occasion ne s'est jamais présentée.

Théo : On préfère faire des concerts avec les potes !

Fabio : On a fait des splits, par contre.

Théo : Oui, un avec Not Scientists en 2019, et un split 45t de 2 titres pour un numéro de la revue Mowno avec les Burning Heads.



Vous tournez en Europe, mais aussi dans le monde : il y a eu le Canada, et puis ces dates en Corée du Sud l'année dernière...

William : C'est un festival qui invite des groupes du monde entier, l'expérience était super.

Théo : On a fait trois concerts en deux jours dans un périmètre de 500 mètres. On est resté 9 ou 10 jours donc on a eu le temps de se balader, visiter.

Fabio : Les concerts étaient juste à côté de notre hôtel, c'était super pratique. Il y a un soir où on a notamment partagé l'affiche avec d'autres artistes français dont Saro, le champion du monde de beatboxing, et une chanteuse nommée Eugénie. Des styles qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Un truc étonnant en Corée : la veille de faire ce festival, on a fait une date "off" dans un bar, les gens ils se pointent pour le concert, et ils se barrent à la fin, mais ils sont là, c'est trop bizarre, ils ne boivent pas de coup.



Comment est perçu le groupe à l'étranger ?

Théo : Ca dépend des pays. Même en France, ça dépend des régions.

William : C'est dur d'évaluer cette perception de Johnny Mafia en fonction des zones géographiques. Tu as des villes où les salles sont remplies de monde parce qu'elles savent bien organiser leurs évènements en fonction des goûts des gens.

Théo : Tu as des villes forcément plus rock que d'autres aussi.

William : Cas concret : à Lyon, on ramène toujours du monde. L'autre jour, on était à Lons-Le-Saunier, une ville beaucoup plus petite, c'était blindé.

Théo : A contrario, t'as une ville comme Santander, en Espagne, où on joue devant trois personnes. Le pire, c'est qu'on va y rejouer, j'espère qu'ils ont dit à leurs potes de venir... (rires)

William : Ils seront huit !

Théo : Par contre, c'est trop bien l'Espagne ! Putain de public, accueil au top, en général il y a du monde.



Vous n'avez pas suscité des vocations de rockeurs pour les jeunes de Sens ?

William : Pas vraiment...

Théo : Il y a quelques groupes de rock à Sens, dont les membres sont plus jeunes que nous, et avec qui on s'entend bien. Si nous n'avions pas été existé, ils auraient quand même monté leurs groupes. Quand on a commencé Johnny Mafia, il y avait une grosse scène rock à Sens, ça nous a forcément boosté. Mais quoi qu'il arrive, on aurait monté notre groupe, cette scène rock de Sens n'a pas influencé notre choix de faire de la musique. Disons que ça nous a donné la culture des concerts, d'aller en voir puis d'en faire.



Ça fait longtemps que vous n'avez pas joué là-bas ?

Théo : On y joue une fois par an, à la Fête de la Musique en général. Même deux fois par an, car on joue dans un bar qui s'appelle Le Patio.



Il y a des coins sympas où jouer ?

Théo : Non, aucun. Enfin, si, il y a le Patio, mais ils ne font que 4 ou 5 concerts durant l'été, car on peut jouer dehors. Il y a eu dans le passé des bars qui faisaient des concerts à l'ancienne mais c'est terminé.



Êtes-vous capable de me citer votre meilleur concert depuis que vous jouez avec les Johnny ?

Théo : Je pense que dans quelques heures, je vais changer de réponse (NDLR : ils font leur release party et c'est complet depuis quelques temps).

William : Je me souviens d'un show à La Maroquinerie en 2018, c'était trop bien. Il y avait un petit de 5 ans avec son casque anti-bruit qui slamait.

Théo : On va dire qu'il y a plein de concerts inoubliables à égalité pour différentes raisons.

William : Je pense à celui du festival This Is Not A Love Song à Nîmes, c'était trop bien.

Théo : Et puis les Fêtes de la Musique à Sens ! Tous les ans, on invite les copains. L'affiche de l'année dernière, c'était un all-star.

Fabio : Un all-star sous la flotte !

Théo : Ouais, mais on s'est amusé, il y avait du monde.



Et le meilleur album de Johnny Mafia ?

Tous : Le dernier, évidemment !

Merci à Marion, JC (de 3C), ainsi qu'aux gaziers de Sens.

Photos : Rocco de Fixin.