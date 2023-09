Soirée initialement prévue le 21 janvier avec We Hate You Please Die, avant que ces derniers modifient leur line-up (leur chanteur est parti) et soient contraints d'annuler leur venue, le Réacteur a donc repoussé l'évènement attendu "Johnny Mafia + Truckks" le 10 mars avec les parisiens de Tales Off. C'était donc notre première dans cette belle salle du sud de Paris qui fête ses 40 ans cette année et qui a été pendant longtemps un haut lieu de la scène rock internationale et qui a accueilli pour la première fois Nirvana en France, en 1989. Information rappelée d'ailleurs à l'ouverture de la soirée par un responsable du lieu avant que les Tales Off ne foulent la scène.

Johnny Mafia - Issy les Moulineaux (mars 2023) En préambule, et pour enlever tous les doutes et confusions autour de l'appellation de la salle de concert, puisque c'est même devenu une blague lancée sur scène par les Johnny Mafia : Le Réacteur est le réseau musical d'Issy-Les-Moulineaux, un dispositif de musiques actuelles qui accompagne (studio d'enregistrement et de répétition), programme les artistes et initie des rencontres (masterclasses, jam sessions...) à l'année pour des artistes professionnels. Les concerts pros se passent à l'Espace Icare. Souvent, les gens avaient tendance à penser que le Réacteur était le nom de la salle de spectacle dans l'Espace Icare, toutes les activités du Réacteur ne se trouvant pas forcément là-bas, soit dit en passant. Par exemple, les scènes ouvertes se font à la Halle des Épinettes à Vanves et à l'espace culturel Robert Doisneau à Meudon. Ceci étant dit, passons en revue les prestations des groupes de la soirée.



Tales Off ouvre le bal, ce quatuor parisien aime le glam (hard) rock et ne s'en prive pas pour nous le montrer. Une voix haut perchée et lyrique dont raffole entre autres les fans d'Aerosmith ou de Poison, avec une guitare expressive rappelant plein de virtuoses du genre dont Slash et Michael Schenker, qui nous ramène sans détour entre les années 80 et 90, à l'opposé des styles du reste de la soirée. Un jeu extraverti, notamment Toma qui utilise par moments de manière excessive sa guitariste, qui peut rebuter certains mais dans le même temps, compense par des jeux mélodiques intéressants. Ils ont profité de l'occasion pour nous dévoiler leur dernier hit en date, "Star commander", qui a fait l'objet d'un clip dont le groupe semble très fier.



tRuckks - Issy les Moulineaux (mars 2023) Truckks, c'est un peu l'anti-Tales Off. Les quatre vésuliens, désormais séparés géographiquement, sont venus présenter leur dernier album, Funambule carnage, qui met fin à une belle aventure qui a tout de même duré 8 ans (les membres n'ont même pas un quart de siècle). Leur avant-dernier concert (l'ultime s'étant déroulé pas loin de chez eux la semaine suivante aux PDZ à Besançon en compagnie de Cosse) nous a fait littéralement regretter leur séparation, tant leur show a été presque parfait (si l'on considère que la perfection n'existe pas). Plus punk, plus instinctive, plus lourde et plus vivace que la formation précédente, leur musique est un bloc sonore que tu te prends dans la tronche sans sourciller. C'est la noise rageuse qu'on adore, et même si le groupe a mis à l'honneur leur dernier album à travers des pépites que sont "Brûler" (quelle claque !), "Encore la même", "Ne plus croire aux arbres" ou bien l'expéditive punk "Poli", il a contenté son public d'anciens morceaux tout aussi prenants sur scène, on pense à l'immanquable et sournoise "Franck" et à la classique "Se dépêche", issu de leur tout premier EP. Truckks a terminé sa messe avec "Delirium", morceau progressif idoine à un épilogue qui nous laisse encore la chair de poule avec les rebondissements de ses différents mouvements. La classe totale !



Chez les Johnny Mafia, l'ambiance était de mise, survoltée même. Entre blagues potaches et une sincère fierté d'être là pour envoyer leur garage-punk aux esgourdes d'un public venu nombreux pour eux, nul doute que tout était réuni pour que la soirée se déroule absolument bien. Et l'on ne s'est pas trompé ! Les gars de Sens, capitale du monde, comme ils aiment le rappeler à chaque occasion, ont déroulé leurs tubes à foison en mode mitraillette ("Trevor Philippe", "Crystal clear", "Sun 41", "Split tongue"...) et nous ont même donné le privilège de découvrir deux nouveaux morceaux (dont un qui se nommerait "Summer") qui laissent présager du bon pour la suite. Intense et énergique fut ce show qu'on n'a franchement pas vu filer, c'est souvent ce qui caractérise la qualité d'un concert. On se sentirait presque chanceux d'avoir vu ce spectacle ce soir à Issy, mais paraît-il que "c'est comme ça à chaque fois" d'après certains fans. Ceci dit, il est vrai que le concert à La Ferme Électrique de l'été dernier était déjà super bon. Y'a plus qu'à attendre le prochain disque et de découvrir les nouveaux morceaux sur une prochaine tournée. On a hâte, en tout cas.

Merci à l'équipe du Réacteur et de l'Espace Icare, merci à Hugo des Truckks.

Photos : Ted

Ted