Mais pourquoi diantre n'ai-je pas écouté plus sérieusement Johnny Mafia avant ce Sentimental, alors que le groupe cochait pas mal de cases pour me plaire ? Ils avaient plutôt bonne presse, notamment un papier dans le dernier Punk Rawk Mag en 2018 (gage de qualité chez moi), ils ont partagé un split 45t avec Not Scientists sur Kicking Records (groupe et label que je suis assidûment) et cerise sur le gâteau, ils viennent de Sens, capitale du Monde et on a fréquenté les mêmes bancs du collège Montpezat, à quelques années près (bon, ok, une douzaine). Mais non. J'ai souvenir avoir tenté un ou deux titres par curiosité et ne pas avoir accroché plus que ça. Il aura fallu un passage dans l'Yonne chez mes grands-parents début mai pour au retour, avec quelques gougères dans mon sac, avoir envie de cliquer sur le clip de "Trevor Philippe", que je voyais partagé sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et prendre une bonne grosse taloche. Quel tube nom de nom ! Je crois sans mentir l'avoir regardé au moins une dizaine de fois d'affilée. Quand on aime, on ne compte pas. Le morceau défonce et le clip est très cool, tourné en plan séquence, ambiance barbecue à la campagne entre ami.es, limite redneck.



Ce titre préfigurant l'album à venir (le troisième en dix ans), j'ai remonté le temps et rattrapé mon retard avec d'autres clips des deux disques précédents, tous avec de très bonnes idées scénaristiques, me rendant ainsi compte de mon erreur de jugement initiale. Qu'est ce que j'ai fichu ? Il est hyper bien ce groupe en fait ! En y réfléchissant c'est peut-être le nom Johnny Mafia ou l'aspect garage rock qui me rebutaient un peu mais c'est loin d'être leur influence principale et elle se dilue très bien dans les morceaux. Quand l'album est finalement sorti peu après, je me suis jeté dessus et sans avoir la force de frappe de "Trevor Philippe", on reste quand même dans le haut du panier de la scène rock et bien au delà des frontières de l'Hexagone. Il y a du Pixies en eux, c'est indéniable sur "Split tongue" ou encore "Phone number", du Weezer période bleue sur "Aria" ou "Love me love me" et en mixant les deux, pour avoir une référence plus récente, on peut les rapprocher de Fidlar, les trublions californiens. Je disais qu'il n'y avait pas forcément d'autres titres au potentiel tubesque de "Trevor Philippe" mais ce n'est pas tout à fait vrai. "Refused" mais aussi "TV & Disney" font grave le job et permettent à ce Sentimental de prétendre à se retrouver en bonne place dans les classements de fin d'année qui ne vont pas tarder. Il sera assurément dans le mien. On aurait normalement du en savoir encore plus sur eux dans ces pages mais en mauvais (ou plutôt trop bon) procrastinateur, j'ai raté le coche. Loser. Ils passent par Paris, le Petit Bain le premier décembre, je tâcherai d'aller tailler le bout de gras et de vous rapporter tout ça dans le prochain W-Fenec. À suivre...

Guillaume Circus