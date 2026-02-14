Alors que la Canebière s'enflamme pour ses joueurs après un Rennes-Marseille qui a provoqué quelques escarmouches, les trois Joe la Truite que sont Julien (chanteur guitariste), Charles (chanteur bassiste) et Martin (batteur) répondent à l'appel pour trancher face aux difficiles questions de notre intervi OU.

Joe l'Indien OU Gi Joe ?

Martin : Gi Joe

Charles : Ouais, pareil, G.I. Joe aussi.

Julien : Ouais, ça me convient.

Martin : On est tous d'accord.



Joe Dassin OU Joe Duplantier ?

Charles : Duplantier.

Martin : Vous êtes sûrs ? Non, même pas je réponds.



Courbet OU Schubert ?

Charles : Schubert

Martin : Schubert.

Julien : Ouais, Schubert aussi.



Metal OU Punk ?

Julien : Difficile, ça. Autant l'un que l'autre. Là, c'est dur de choisir pour moi.

Martin : Ouais, je dirais punk.

Charles : Vas-y, je vais tout équilibrer, je vais dire le metal, alors.



Alors, concept album OU ADN ?

Julien : Alors là, c'était un concept album, je ne sais pas si on en refera. Mais pour celui-là, on avait envie de faire ça. Pour la suite, je pense qu'on reviendra à quelque chose de plus classique.

Charles : Mais ça s'est fait d'une manière assez naturelle, quand même. Mais ouais, concept.

Après, l'idée sur les concept albums, c'était peut-être dans votre ADN ?

Charles : Je pense que c'est ça ! Après, il me semble que chacun n'a jamais fait un concept album aussi poussé, en tout cas. Non.



Primus OU Faith No More ?

Julien : Ça, c'est dur. Celui-là, ça... C'est très dur. Je dirais Primus. Ouais, peut-être plus Primus.

Charles : Moi, je dirais Faith No More.

Martin : Ouais Faith No More.

Bizarrement le bassiste ne choisit pas Primus...

Charles : Parce que je suis guitariste à la base, donc je pense que ça doit jouer !



Carnival In Coal OU Ultra Vomit ?

Julien : Peut-être plus Carnival In Coal.

Martin : Pareil.

Charles : Moi, je ne connais pas le premier, donc je dirais Ultra Vomit. Mais j'ai peur de me faire descendre par mes collègues de boulot !

Martin : On en reparlera plus tard, Charles.



Série B OU Série Z ?

Martin : Peut-être plus B.

Julien : Série B aussi.

Charles : Moi, je dirais Série Z. Rien que pour vous faire chier. J'adore les films nuls à la con.

Martin : Après, ça fait des concepts album !



Street Fighter OU Mortal Kombat ?

Martin : Street Fighter !

Julien : Euh...

Martin : Réfléchis pas !

Julien : Non, Mortal Kombat, moi.

Martin : Putain !

Charles : Je ne sais pas. Ça dépend si on parle des films ou des jeux vidéo. Dans Street Fighter, il y a quand même Jean-Claude Van Damme. Mais Mortal Kombat, moi, c'est toute mon enfance.

Martin : Il y a Christophe Lambert !

Julien : Moi, c'est Mortal Kombat. Juste pour les finish him. Fatality !

Charles : Je dirais Mortal Kombat aussi, pour le cœur.

Martin : Moi, je dirais Street Fighter pour la nostalgie. Pour ma jeunesse.



Générique de Batman OU générique de Naruto ?

Julien : (rires) Générique de Batman.

Charles : Ouais, pareil.

Martin : Batman aussi. Il est absolument mythique, le générique.



PlayStation OU Super Nintendo ?

Julien : PlayStation.

Charles : À fond. Sans hésitation. Moi, je n'avais pas de Super Nintendo en grandissant donc, c'est PlayStation.

Martin : Moi, je dirais Super Nintendo.



Zguen amincissante OU Zguen N Roses ?

Charles : Zguen N Roses (rires)

Martin : Pareil. C'est marrant.

Julien : La même.



Zombie OU Cyborg ?

Martin : Cyborg.

Julien : C'est dur, ça.

Charles : Moi, je dirais zombie.

Martin : Moi, je dirais cyborg.

Julien : Moi, zombie cyborg, les deux sont trop bien.



Dungeons & Dragons OU Cyberpunk ?

Julien : Cyberpunk.

Martin : Cyberpunk aussi.

Charles : Ouais, pareil.



Clip de "Octogone 8000" OU clip de "Light speed" ?

Julien : Ça, c'est dur, ça.

Charles : Moi, je dirais clip de "Light speed".

Julien : Ouais, je pense aussi. "Light speed".

Charles : "Light speed", il a été incroyablement drôle à tourner et à monter. L'autre aussi, "Octogone 8000" aussi, mais "Light speed", c'était vraiment très rigolo à chaque plan. Quand j'ai fait le montage, à chaque plan, je me tapais des fous rires et tout.

Martin : "Light speed" aussi

Vous les écrivez ensemble ?

Julien : Ouais. On a tout fait nous-mêmes, tout filmé à la GoPro. Charles a fait tous les tutos YouTube de montage et d'utilisation du fond vert. On a tout fait nous-mêmes, ouais.

Martin : Même le montage du vaisseau !



Cyril Gane OU Jon Jones ?

Julien : C'est la bagarre, ça !

Martin : Jon Jones.

Charles : Ah, c'est des fighters... Je ne connais pas du tout, je vais suivre le choix de mon coéquipier Martin.

Julien : Ouais, pareil.



Le Molotov OU Les Arcades ?

Julien : Le Molotov.

Martin : Le Molo, ouais.

Charles : Ouais, le Molotov aussi.

Julien : C'est une salle qui est devenue un peu culte à Marseille. Il y a un bon système de sonorisation maintenant. Aux arcades, il est un poil plus cheap, et il y a un petit peu plus de monde. Le son est bien compact là-bas, bien agressif. C'est ça qui est cool.

Charles : Les dernières fois où on y est passé, c'était toujours un plaisir pour le Molotov. Bien que ça soit aussi aux Arcades, c'est vrai que le Molotov, c'est bien coolos comme endroit.



Tournée en Australie OU tournée au Japon ?

Julien : Japon.

Martin : Japon.

Charles : Japon.

Julien : Japon, parce qu'un fan japonais est égal à 100 000 fans français.

Charles : Ouais. Moi, l'Australie, j'ai déjà fait, donc le Japon, j'aimerais bien faire.

Vous aurez un management australien maintenant, c'est ça ?

Charles : Ouais, c'est ça, ouais.

Peut-être que vous aurez des plans pour jouer là-bas ?

Julien : Ça pourrait, mais notre manager qui est australien donc, il nous avait dit, on s'en doutait, que ça devient de plus en plus difficile de tourner, même pour les groupes plus gros. L'autre fois, je voyais une interview du guitariste de Slipknot, qui même lui disait qu'il devait trouver des solutions pour réduire le budget d'une tournée, parce que ça leur coûtait encore plus et ils devaient sacrifier certaines choses en termes de matos, en termes de techniciens, des choses comme ça. Donc ouais, si c'est faisable, ce serait génial, mais c'est vrai que même notre manager nous dit que c'est très compliqué aujourd'hui.



Plus belle la vie OU Taxi ?

Martin/Julien/Charles : Taxi !

Julien : Taxi, c'est à Marseille, c'est la famille !

Plus belle la vie aussi !

Julien : Ah oui, c'est vrai !

Taxi ! Il y a un peu plus de courses de voitures que dans Plus belle la vie.

Charles : Oui, un peu plus de dynamisme, on va dire !



PSG OU OM ?

Martin : Je vais boire un coup ! L'OM !

Charles : Allez l'OM ! Allez l'OM, quoi !

Julien : Moi, je n'aime pas le foot, mais par principe, allez l'OM, quoi !



Rabiot OU Rowe ?

Martin : Rabiot. Je dirais Rabiot.

Charles : Rabiot ou qui, pardon ?

L'autre joueur avec qui il s'est mis sur la tronche y'a quelques jours...

Martin : Ouais, une petite altercation entre deux joueurs pour le premier match de la saison, c'était bien.

Charles : Ah, d'accord. Je ne connais pas du tout les joueurs, donc... joker !



Et pour votre saison à venir à vous, là, qu'est-ce qu'il y a de prévu ?

Julien : Là, on va jouer en septembre au Rising Dead Boys Fest. Le RDB Fest, c'est un festival qu'on organise avec notre asso tous les ans, en septembre, c'est à La Fare-les-Oliviers, à côté d'Aix-en-Provence. On est organisateur et on va y jouer aussi, donc ça va être... Ça va être physique, sur trois jours. Voilà, on a une autre date aussi, un peu après. Là, on est en train d'organiser les concerts pour 2025-2026. Ils ne sont pas encore annoncés, mais on en a d'autres qui arrivent.

Charles : Et puis, on commence doucement aussi à recomposer un petit peu pour le prochain album, ce qui va arriver par la suite. Donc, c'est la fin des vacances, reprise des répètes, tout doucement, mais tranquillement.



Ok. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment.

Charles : Sguen sur tout le monde.

Martin : Sguen bio. Mangez frais.

Merci aux trois membres de Joe La Truite et merci Anaïs (SLH Agency) pour les relais !