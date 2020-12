Faut qu'on se trouve un nom les gars ! Ok, euh... Je suis fan de Joe Dassin, on pourrait s'en inspirer, non ? Perso, je préfère Schubert, comment on fait ? On n'a qu'à croiser les deux. Alors, Joe Dassin, c'est "L'été indien" d'ailleurs si on mixe, ça fait Joe l'Indien comme dans Tom Sawyer, c'est marrant. Schubert, c'est "La truite", rien à voir. Et si on disait Joe La Truite, de toute façon, faut pas se faire d'illusion, à part les voisins du local de répèt, personne n'entendra jamais parler de nous, ça intéresse qui le punk foutraque avec un son lourd ?



Je n'y étais pas mais aucune légende ne précise que c'est comme ça qu'est né ce trio constitué par Charles (ex-Harmonic Generator, basse et chant), Julien (Jack Face, guitare et chant) et Patrick (batterie), après un premier EP (River metal) et quelques concerts où des gens découvrent que Joe La Truite n'est pas qu'une blague, voilà notre petite bande qui sort un premier album dans un digipak à l'artwork bigarré : ... Trapped in the cosmos. C'est là, que mon chemin, celui d'un simple pêcheur, croise le leur et du coup, peut-être le tien, je me doute bien que tu es intrigué(e) et que le nom comme l'artwork ont déjà capté ton attention, il va falloir maintenant franchir le pas et écouter ce qu'ils proposent parce que ce n'est pas simple à décrire. C'est une sorte de punk-rock métallisé déglingo. Comme si quelque part dans le cosmos, Joey Ramone venait chanter dans un groupe de Mike Patton, c'est assez improbable mais le résultat vaut plus que le détour. Ça speed, ça groove, ça swing, l'opus a tout ce qu'il faut d'énergie et de mélodies incisives pour déchaîner les foules et pour un boulot "fait maison" (ou presque) car enregistré par Julien, c'est vraiment très bon. Après, si tu n'écoutes qu'un seul titre, faut pas tomber sur un de ceux qui sont encore plus chelou que la moyenne (genre "I feel sick" ou l'interlude "... Trapped in the cosmos") et plutôt tenter "Katükah" ou "Country tek 2000" voire (si tu aimes les images) "Cartoon filter".

Oli