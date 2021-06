Le premier album solo de Bonamassa (A new day yesterday) vient de souffler ses vingt bougies. Le musicien ne se contente pas de regarder en arrière. Cette année débute d'abord avec l'apparition d'un nouveau projet : The Sleep Eazys. Un album instrumental avec les copains pour le plaisir de reprendre quelques influences. Quant à sa carrière solo, elle poursuit sa trajectoire avec la sortie d'une quatorzième opus : Royal tea.



La tasse de thé en avant, le guitariste américain se présente par une pochette au graphisme So British. Il n'est donc pas étonnant de constater que Bonamassa choisit d'enregistrer sa nouvelle galette dans un lieu très connu de la culture pop rock : les studios Abbey Road. Cette endroit avait été rendu célèbre par les Beatles (Abbey road en 1969). Clin d'œil aux quatre garçons dans le vent, Joe Bonamassa se présente guitare à la main sur le passage piéton qui avait lancé les rumeurs sur la mort de Paul McCartney. Bref, c'est un lieu chargé d'histoires et de mythes. Le bluesman vient donc poser une pierre sur l'édifice.



Royal tea est enregistré en janvier 2020 sous la houlette de Kevin Shirley (Iron Maiden, Black Country Communion, Beth Hart...). Cet album est directement inspiré par le mouvement du blues rock à l'anglaise. Pour autant, les premières notes de "When one door opens" tiennent un instant de la musique classique ajoutant une impression de grandeur. Les guitares ne tardent tout de même pas à prendre le relais avec un jeu plus ronflant mais toujours délicat. Les instruments tiennent le morceau dans une forme de symphonie. Une musique idéal à mettre dans le décor d'un vieux western. "When one door opens" trouve un nouveau souffle dans sa seconde moitié. Le guitariste lâche complétement les chevaux. Toujours très important dans ses albums, les chœurs renforcent l'envolée. Le titre éponyme est un blues que Joe Bonamassa a bien installé sur les rails. Tous les ingrédients sont précieusement réunis. "Why does it take so long to say goodbay" a - outre un titre dix fois trop long - le bénéfice de présenter de beaux passages solos du guitariste. "High class girl" est un blues prit à la source mis en scène par l'accompagnement d'un synthé. Encore une fois, les chœurs jouent un rôle primordial sur le relief de la chanson. Rythme bien plus soutenu, "I didn't think she would do it" servira à la perfection ceux qui voudraient se lancer à virevolter sur un bon vieux rock des familles. Il faudra toutefois avoir le pas bien assuré quand la guitare de Joe rentrera dans la danse. "Beyond the silence" se pose là dans le feutré malgré quelques explosions sur le refrain que les musiciens feront ensemble et sans défaut. "Lonely boy" est à nouveau un rock endiablée particulièrement mis en mouvement par les cuivres et le piano.



Royal tea touche à sa fin et c'est un grand album. Bonamassa devient sans conteste possible un patron du blues rock. Sa discographie s'étoffe chaque année. Sa musique est toujours techniquement pointue et très bien orchestrée. Son blues est grand et vient du fond des âges. Il est donc difficile de s'en lasser.

Julien